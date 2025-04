El Gobierno amenaza al PP con un ajuste más duro para las autonomías si veta en el Senado los objetivos de déficit

La negociación bilateral con Cataluña enturbió la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), aunque la ministra de Hacienda y vicepresidenta cuarta, María ... Jesús Montero, negó que haya habido hasta el momento negociación bilateral con el Govern sobre el sistema de financiación autonómica tras los pactos de Pedro Sánchez con Junts y ERC, que incluyen una condonación de la deuda catalana con el FLA de 15.000 millones y la aspiración de los independentistas de alcanzar un concierto soberano con el Estado a la vasca. Los gobiernos autonómicos del Partido Popular, como los de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura o Aragón, se han mostrado muy críticos con la ausencia de la consejera Natália Mas, miembro del gabinete de Pere Aragonès, y con su justificación de que no acude porque está negociando una financiación «singular».

Montero aseguró tajante que «no ha habido reunión bilateral» en la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal; unas palabras muy medidas porque no quiso comprometerse a futuro y se negó a aclarar si se dará esa negociación entre dos en otro momento ni se pronunció sobre si podría haber un sistema de financiación especial para Cataluña.

El CPFF (donde tiene mayoría el Gobierno) aprobó la nueva senda de estabilidad presupuestaria, los objetivos de deuda y déficit para los próximos años cuando ya estarán en vigor las reglas fiscales europeas, con el voto en contra de las 14 comunidades donde gobierna o cogobierna el Partido Popular. La vicepresidenta lanzó una advertencia al PP: si veta en el Senado los nuevos objetivos de déficit -que dan un mayor margen de gasto a comunidades autónomas y ayuntamientos- se volverá a la senda comprometida con la Comisión Europea en el mes de abril, que era más dura que la aprobada este lunes. En concreto, a las autonomías se les permite un déficit del 0,1% del PIB el año que viene frente al equilibrio presupuestario que se les exigía en el Plan de Estabilidad; por su parte, a los ayuntamientos y diputaciones solo se les pide ahora equilibrio presupuestario frente al superávit del 0,2% del PIB anterior. Montero aseguró que un informe jurídico de la Abogacía del Estado explica que si los nuevos objetivos de estabilidad son rechazados por dos veces en las Cámaras se aplicaría el Plan de Estabilidad de abril y eso obligaría a algunas comunidades a aplicar un ajuste fiscal más duro en sus presupuestos del año que viene. «El PP se estaría tirando piedras contra su propio tejado», recalcó la ministra de Hacienda.

Respecto a la condonación de deuda autonómica, se aplicará a todas las comunidades de régimen común, como figuraba ya en el acuerdo con ERC. Pero siguen sin definirse cifras. A partir de enero, Hacienda se reunirá con cada autonomía para hablar del cálculo, aunque la ministra no puso plazo para mandar la norma al Congreso de los Diputados.

La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera comenzó con una duras declaraciones a la entrada del consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha. Alfonso Ruiz Molina, sobre la posibilidad de negociaciones bilaterales de Hacienda con Cataluña: «Aquí estamos hablando de que la mayoría comemos el menú del día y de que algunos quieren comer a la carta y no sabemos cuáles son los motivos, teniendo en cuenta que todos tenemos las mismas competencias». Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, dijo, «vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance» para que no haya una negociación bilateral «porque la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica se tiene que desarrollar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera». A la salida, explicó que la vicepresidenta había dicho que «no hay ninguna negociación bilateral» y que él cree «todo lo que me diga la ministra, como no podía ser de otra manera». A pesar de ello, volvió a insistir que no aceptarán diferencias entre las comunidades de régimen común.

Las comunidades del PP acudieron a la reunión con un mensaje: «Nuestra estrategia común es la defensa de la igualdad de los españoles, eso es lo que nos une a todos y lo que nos guía aquí», aseguró la consejera extremeña. Y su principal reivindicación es la reforma urgente del sistema de financiación autonómica al considerar que están infrafinanciadas. «Es indiscutible, es urgente y es nuestra prioridad solicitar la reforma inmediata del sistema de financiación autonómica«, avanzó la consejera de Hacienda valenciana.

La ministra Montero insistió en que «el Gobierno quiere llegar al acuerdo con el Partido Popular para un nuevo sistema de financiación autonómica», algo que le han reclamado en la reunión las comunidades gobernadas por el PP. «Animamos al señor Feijóo a que acepte esta oferta si es que todos queremos conseguir un nuevo sistema. Pero si lo que se pretende es utilizar el sistema de financiaciacon solo para confrontar, como arma arrojadiza, no podremos avanzar».

La consejera de Hacienda de Andalucía, Carolina España, aseguró que llegaba con «espíritu de consenso y acuerdo». Andalucía y otras comunidades reclaman un fondo transitorio de nivelación territorial para compensar la infrafinanciación de Andalucia, que cifró en mil millones de euros anuales. Carolina España se mostró «sorprendida» de que la mayor parte del ajuste fiscal vaya a recaer en las comunidades autónomas «porque el 97% del déficit el año que viene es del Estado cuando un tercio del gasto lo llevan a cabo las autonomías». El consejero socialista de Castilla-La Mancha, por su parte, puntualizó que lo importante no es discutir sobre el reparto del déficit sino sobre el mayor volumen de recursos que necesitan algunas comunidades infrafinanciadas.

En 2024, las comunidades autónomas recibirán los mayores recursos del sistema de financiación de su historia con 154.467 millones de euros, lo que supone un incremento del 14,9% respecto a 2023, casi 20.000 millones de euros más. Esa cifra incluye los 134.658 millones de las entregas a cuenta, un 8,3% más que en 2023, y la liquidación de 2022, que asciende a 20.746 millones. Por su parte, los ayuntamientos, diputaciones y cabildos recibirán 28.557 millones, un 22,6% más que en 2023.