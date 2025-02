El Congreso vuelve a plantar a los europarlamentarios de la comisión Pegasus

Cristian Reino Barcelona Martes, 28 de marzo 2023, 14:46 Comenta Compartir

Los diputados de la comisión de Defensa del Congreso han vuelto a dejar este martes con la palabra en la boca a los miembros de la comisión del Parlamento Europeo que investigan el espionaje a escala comunitaria con los programas Pegasus. Una delegación de la Eurocámara viajó la semana pasada a Madrid, en una visita de dos días, para reunirse con diferentes autoridades españolas para abordar el caso español, que afecta especialmente a dirigentes independentistas catalanes, cuyos móviles fueron atacados por el software de la empresa israelí.

Los 10 europarlamentarios, miembros de la misión, se reunieron la semana pasada con el secretario de estado de Asuntos Europeos, con el presidente de la Generalitat, con una delegación del Parlamento catalán, con un representante del Defensor del Pueblo, con Amnistía Internacional y con algunos periodistas. Tenían previsto también una cita con la comisión de Defensa del Congreso, pero la coincidencia con el debate de la moción de censura frustró el encuentro. Ambas partes se emplazaron a verse telemáticamente en los próximos días. Se citaron para este martes a través de videoconferencia. Sin embargo, la reunión ha vuelto a ser cancelada.

Tras un breve inicio, no ha podido continuar por problemas técnicos con la traducción. La reunión se ha vuelto a postponer. La misión europea ha mostrado su «decepción». «Es una vergüenza», han afirmado desde el nacionalismo catalán. Días atrás, los miembros de la comisión del Europarlamento ya se quejaron de los obstáculos que a su juicio había puesto el Gobierno para que se investigue el caso español y pidieron más transparencia al Ejecutivo. El presidente de la comisión de investigación, Jeroen Lenaers, mostró además su «decepción» por no poder reunirse ni con Pedro Sánchez ni con ningún ministro del Gobierno español. «Es frustrante, ha afirmado la ponente del informe de la Eurocámara, Sophie In 't Veld.

La comisión de investigación se creó en el Parlamento Europeo a partir de los casos de Hungría y Polonia, pero hace un año, tras el estallido del llamado 'catalangate', también aborda el caso español. Según Citizen Lab, organismo de la Universidad de Toronto, 65 dirigentes independentistas fueron espiados con Pegasus en España. El CNI solo admite 18 de ellos y bajo autorización judicial. El presidente del Gobierno y los ministros de Defensa y Presidencia también fueron espiados.

