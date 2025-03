El Congreso da luz verde a crear una comisión de investigación sobre el 'caso Koldo'

La Mesa del Congreso ha admitido a trámite este martes la petición del PSOE para crear una comisión de investigación acerca de la contratación de ... material sanitario en pandemia por las administraciones públicas -empezando por el 'caso Koldo'-. Lo ha hecho gracias a la mayoría que PSOE y Sumar tienen en dicho órgano.

El PP, por su parte, no ha querido votar en señal de protesta por el hecho de que Francina Armengol haya participado en la votación. Los populares creen que la presidenta de la Cámara baja no puede seguir en su cargo y han llegado a pedir su dimisión por considerarla «presunta colaboradora necesaria de la estafa» del caso del asesor del exministro José Luis Ábalos en su etapa como presidenta de Baleares. «Hemos pedido a Armengol que se inhibiese en la votación para aprobar esta comisión porque es obligado hacerlo. No puede votar sobre una comisión que debería investigarla a ella, y lamentablemente no lo ha hecho», ha dicho el portavoz parlamentario de los populares, Miguel Tellado.

El secretario de la Mesa, Gerardo Pisarello, de Sumar y en Comú Podem, ha comentado como algo «muy extraño y sin precedentes» que el PP haya votado en contra de crear esa comisión y haya intentado al mismo tiempo estar en el seno de la Mesa de la Cámara y hacer constar luego que no habían participado en la reunión.

La admisión a trámite de la comisión de investigación por parte de la Mesa del Congreso es el primer paso para poder permitir su creación. Y ahora tendrá que concretarse un calendario y comparecencias, que se podrían producir en paralelo con otra comisión similar que promueve el PP, pero en el Senado, donde tiene mayoría absoluta.

El PP amplía la investigación en el Senado

Los populares han decidido ampliar la comisión de investigación que registraron el pasado 26 de febrero para poder analizar todas las ramificaciones del 'caso Koldo', tal y como ha anunciado la portavoz en la Cámara alta, Alicia García. La citada comisión ha sido calificada por la Mesa y será aprobada en el pleno de la próxima semana. Después se elegirán los miembros y la Mesa de la Comisión y ahí empezarían ya los trabajos de la investigación parlamentaria, con las propuestas de los comparecientes y las solicitudes de informes, entre otros aspectos. «No descartamos ningún nombre. Exigiremos que comparezcan todas las personas vinculadas con esta gravísima trama que asola al PSOE», ha aseverado García.

La portavoz popular ha recalcado que el objetivo de esta comisión es «llegar hasta el final para que se sepa toda la verdad. Caiga quien caiga y cueste lo que cueste». El principal partido de la oposición no descarta ningún nombre y avisa de que los llevará «a rastras» si es necesario. «Es un Gobierno bunkerizado y escondido, que no ha dado ninguna explicación», ha denunciado García, que ha incidido en que con cada nueva información que se va conociendo «cada vez se estrecha más el círculo hacia Pedro Sánchez».