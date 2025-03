Las autonomías del PP se plantan ante la quita de la deuda catalana

Los presidentes autonómicos del PP salieron este jueves en tromba para reiterar lo que ya advirtieron el 19 de octubre en el Senado: que Cataluña « ... no es ni más ni menos que nadie». Las comunidades gobernadas por los populares trasladaron su rechazo al mecanismo para la condenación de la deuda acordado entre Esquerra y el PSOE calificando la propuesta de «disparate» o «esperpento» y advirtiendo de que «genera desigualdades» entre territorios. El mandatario andaluz, Juanma Moreno, fue más allá y sacó la calculadora para reclamar casi 33.000 millones de euros al Estado. «Exigimos igualdad», escribió en redes sociales.

La promesa del Ejecutivo en funciones de hacer «extensible» a otras regiones el perdón de la deuda a Cataluña del Fondo de Liquidez Autonómica no ha convencido, por el momento, a ninguna de las trece comunidades gobernadas por el PP avivando la posibilidad de recurrir a la vía judicial para frenar los agravios económicos.

«No permitiremos más desigualdad y, si es necesario, buscaremos amparo en los tribunales de justicia», avisó el presidente murciano, Fernando López Miras. El ministro de la Presidencia en funciones y negociador con ERC, Félix Bolaños, tildó anoche de «bulos» las quejas de los dirigentes del PP e incidió en que habrá quita de deuda para todas las comunidades.

El líder de los populares clamó también contra los 15.000 millones de euros de todos los españoles que se ha perdonado a Cataluña para que Pedro Sánchez consiguiera los votos del partido republicano a su investidura. «Dinero por votos», señaló Alberto Núñez Feijóo, muy crítico con las cesiones de Pedro Sánchez a los independentistas al concederles la amnistía y abrir la puerta a un referéndum de autodeterminación. «Lo peor –señaló– es que nadie conoce el límite de su inmoralidad».

Feijóo aunó este jueves fuerzas con el expresidente del Gobierno, José María Aznar, contra la estrategia que está siguiendo el líder socialista para atrincherarse en la Moncloa. «Si la casa se está quemando, no vamos a andar con matices sino intentar que la casa no se queme», reflexionó, por su parte, Aznar durante su participación en un foro en Madrid.

El exjefe del Ejecutivo ensalzó al dirigente gallego por su labor y su discurso de oposición frontal a la amnistía que Sánchez ultima con los independentistas catalanes. Una medida con la que ambos políticos coinciden en que se han cruzado «demasiadas líneas rojas» y que estiman blanqueará el desafío soberanista de octubre de 2017. «Es la humillación más grande en España en buena parte de sus siglos de historia», afirmó el líder del PP.

Los conservadores acusan a Sánchez de poner a España «al borde del precipicio constitucional» y han puesto ya en marcha toda la maquinaria para intentar boicotear la ley en previsión de que se registre en el Congreso en las próximas horas. Utilizarán su mayoría en el Senado para dilatarla lo máximo posible. Para ello, el PP ha iniciado una reforma del reglamento que permita a la Mesa tener potestad para ejecutar o no los procedimientos de urgencia, que es la forma que previsiblemente adoptará la norma como sucedió con la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación. Con lo que la ley de amnistía no se tramitaría con celeridad, en torno a 20 días, y seguiría el cauce normal, con un recorrido de dos meses.

«No inhibirse»

El expresidente del Gobierno fue más allá al asegurar que Sánchez «es un peligro para la democracia», que ha puesto la Carta Magna y el Estado de derecho «al servicio de quienes no lo quieren» y que ha dejado a España en riesgo de «crisis institucional extraordinariamente grave». «La Constitución y la continuidad histórica de España –alertó– puede deshacerse».

Aznar llamó a los españoles a «no inhibirse» ante el «cambio de régimen constitucional» que pretenden los separatistas y el PSOE está dispuesto a cederles. Cada uno en su ámbito pero sin quedarse de brazos cruzados. Él reiteró su intención de no inhibirse, ni callarse «ni no asumir los riesgos» de no advertir que «la continuidad histórica» del país está en peligro.