Los comunes amenazan con tumbar los presupuestos catalanes

Los comunes se han plantado y han presentado este martes una enmienda a la totalidad a los presupuestos de la Generalitat catalana. El Govern negoció ... las cuentas con el PSC, pero el apoyo de los socialistas no es suficiente para que las cifras de la Generalitat de 2024 salgan adelante. Pere Aragonès necesita el respaldo de dos diputados más, en este caso el voto favorable de los comunes. En Comú Podem se resiste a dar su brazo a torcer y este martes ha lanzado un órdago al Govern. Aragonès tiene una semana para convencer a la marca catalana de Sumar para queretire la enmienda a la totalidad. La líder de los comunes, Jéssica Albiach, exige al presidente de la Generalitat un pronunciamiento explícito de rechazo al proyecto de turismo, ocio y casinos del Hard Rock, en Vilaseca, en Tarragona, junto a Port Aventura. El Govern ha insistido en tender la mano a los comunes y les ha emplazado a seguir negociando, pero les ha advertido de que también puede llegar a un acuerdo con Junts.

El Govern además ha reiterado que los presupuestos no incluyen ni un euro para el complejo de Tarragona y que se trata de un proyecto privado en el que «no hay margen de negociación». Los comunes exigen que se entierre por completo el proyecto, que supondría construir el mayor casino de Europa y el Ejecutivo catalán replica que no está en sus manos. «Si el Govern lo descarta públicamente, retiraremos la enmienda a la totalidad», ha asegurado Albiach. En una semana, el pleno de la Cámara catalana votará las enmiendas a la totalidad, por lo que el Gobierno catalán y la formación de izquierdas tienen siete días para negociar. «Confiamos en que los comunes no sean capaces de tumbar los presupuestos por cálculos partidistas. El Hard Rock solo es una excusa», ha asegurado la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja. A falta de la ley de amnistía, sigue sin cuadrar la ecuación de los presupuestos a tres bandas, interconectados en las negociaciones: los del Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.