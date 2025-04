Comín no renunciará a su acta de europarlamentario

Toni Comín dará la batalla judicial para intentar recuperar su escaño y no tiene previsto renunciar a su acta de europarlamentario. El dirigente de Junts « ... recurrirá a todas las vías posibles» para poder ejercer como eurodiputado y espera ocupar su escaño en un año, según ha confiado en TV3.

El Tribunal de Justicia de la UE desestimó ayer un recurso interpuesto por Carles Puigdemont y por el propio Comín contra una decisión del Europarlamento, presidido entonces por el popular Antoni Tajani, de no reconocerles como eurodiputados y no permitirles ocupar sus escaños. El argumento que esgrimió la Eurocámara fue que no aparecían en la lista de electos remitida por la Junta Electoral Central española. Huidos de la justicia, no acudieron al Congreso al acto para acatar la Constitución y, en consecuencia, la Junta Electoral no les incluyó en la lista de diputados electos que envía a Bruselas para que formalicen sus actas de diputados. La decisión del TJUE es definitiva.

Puigdemont ya no es eurodiputado, ya que encabezó las lista de Junts al Parlamento catalán y es diputado autonómico. Pero Comín obtuvo su escaño en las europeas y de momento no ha podido ocupar su escaño. El TJUE apunta en su sentencia una vía para resolver este asunto: abrir un proceso judicial en el propio Tribunal Supremo para dirimir si la Loreg, ley orgánica que regula las elecciones en España, es contraria al derecho comunitario por el requisito de acatar la Constitución para poder optar al acta de eurodiputado. Cuando recurra al Supremo, este podría elevar una cuestión prejudicial al TJUE por la sentencia de ayer. Pueden pasar meses, e incluso años, según ha admitido el político independentista. «Estamos preparados para todo», ha asegurado el dirigente nacionalista en TV3. Comín, huido en Waterloo junto a Puigdemont, pedirá medidas cautelares tras la prejudicial para poder ocupar su escaño de manera provisional.

Tenía otras vías sobre la mesa. Podía ir a las bravas y acudir a Madrid a acatar la Constitución, a riesgo de ser detenido, como Puigdemont el pasado 8 de agosto en Barcelona. La otra opción que contempla es esperar, mientras se resuelve la batalla judicial que ha emprendido, a que el Constitucional dictamine a favor de los líderes independentistas y declare constitucional la ley de amnistía. Podría regresar a España amnistiado y formalizar su credencial como eurodiputado. Lo que sí ha descartado es renunciar al acta y ceder el paso a la siguiente en la lista, Neus Torbisco, que iba de número 2 de la candidatura de Junts. Podía haber negociado con el PP una posición favorable de la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, o una opción apuntada por Josep Costa, exvicepresidente del Parlament y exasesor de Puigdemont, que pasaría por forzar al PSOE, aprovechando su dependencia de Junts, a que derogue un artículo de la ley electoral que obliga a jurar o prometer la Constitución a los candidatos electos.