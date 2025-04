Comín asegura que la decisión del Supremo «mata a la democracia»

El cabeza de lista de Junts y exconseller, Toni Comín, ha sido contundente al valorar la decisión del Tribunal Supremo de mantener la orden ... de detención a Carles Puigdemont. «Este auto contradice a todos: a la fiscalía, a la defensa, al abogado del Estado... Va contra los principios del Estado de Derecho y es una vulneración gravísima de la separación de poderes», ha destacado en declaraciones a los medios en Bruselas. Según el político catalán, con esta decisión «la reputación de España ha quedado gravemente tocada» y ha añadido que «que el Supremo se insubordine contra el poder legislativo mata a la democracia».

Este lunes, el candidato de Junts se ha quedado sin su acta de eurodiputado al no presentarse en el Congreso por estar buscado por la justicia española. Según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, los eurodiputados electos deben jurar la Constitución ante la Junta Electoral Central en los cinco días posteriores a la proclamación de los resultados. Sobre esta situación Comín ha apuntado que no va a actuar de ninguna forma. «Hay jurisprudencia europea en este sentido», ha asegurado.

El próximo 16 de julio Comín acudirá al pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. «No contemplo la opción de no tener mis credenciales», ha señalado y ha añadido que de no dejarle acceder a su escaño, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, «se arriesga a ser objeto de una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)» por no respetar la jurisprudencia europea. En abril de este año, el Abogado General del TJUE, el polaco Maciej Szpunar, dio la razón a los políticos independentistas, subrayando que no había causas para negarles el acceso a su escaño en 2019.