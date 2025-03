El colectivo trans reclama en la calle la aprobación urgente de la norma Una manifestación que ha recorrido Madrid este sábado busca presionar al PSOE para que no vuelva a dilatar el plazo de enmiendas de la ley trans

Cristina Vallejo Madrid Sábado, 22 de octubre 2022, 20:04

Al grito de «ley trans ya» o «habrá furia trans si no hay ley trans» y con una gran una pancarta con la leyenda «contra el fascismo, ley trans ya», discurrió este sábado por el centro de Madrid una manifestación convocada por Federación Plataforma Trans en protesta por las dilaciones que observan en la tramitación de la norma en el Congreso y de las que responsabilizan al PSOE. La protesta, en la que participaron más de 3.000 personas según la organización, se convocaba con el objetivo de que el próximo martes el Partido Socialista no respalde otra ampliación del plazo de enmiendas, como sí hizo la semana pasada junto a PP y Vox, lo que desencadenó la petición de baja de militancia del partido de la histórica activista Carla Antonelli y desató dos temores: que no se llegue a aprobar la norma esta legislatura, dado que el próximo año, lleno de citas electorales, puede ser más difícil que salgan adelante las leyes en tramitación; o que, de aprobarse, sea con modificaciones sustanciales, como en lo relativo al reconocimiento de la autodeterminación de género.

El PSOE decidirá previsiblemente el lunes el sentido de su voto a favor o en contra de una nueva ampliación del plazo de enmiendas. Pero el grupo parlamentario socialista trató en los últimos días de calmar las aguas con su socio de coalición, Unidas Podemos, aclarando que no presentará enmiendas para modificar la parte sustantiva de la ley, la autodeterminación de género, y que se limitará a tratar de dar mayor seguridad jurídica a la norma y a proteger la violencia de género como algo distintivo. También varios miembros socialistas del Gobierno, si bien dieron normalidad al hecho de ampliar los tiempos de tramitación, ratificaron su respaldo al texto aprobado en el Consejo de Ministros.

Pero estas declaraciones de los socialistas no han terminado de tranquilizar al colectivo trans, que está preparado para nuevas movilizaciones según lo que depare la semana que viene, y mantiene soliviantado al feminismo socialista, que tacha de «cobarde» a su partido por seguir respaldando la ley trans.