Colau asegura que en Valencia nació «un proyecto de Estado»

Sábado, 20 de noviembre 2021

El espacio político a la izquierda del PSOE vive estas semanas inmerso en un proceso de construcción de un nuevo proyecto electoral. En un principio, desde ciertos sectores de Podemos o Más País, se percibió con recelo, pero cada vez es más difícil remar en contra. La líder de los comunes y alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, señaló este sábado en la inauguración de la II Asamblea de su partido -integrado en las confluencias de Unidas Podemos- que el acto celebrado en Valencia el pasado 13 de noviembre junto a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; la portavoz de Más Madrid, Mónica García; la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra; y la diputada ceutí Fátima Hamed; fue el nacimiento de «un proyecto de Estado, que quiere sumar más que nunca y donde nadie sobra».

En un primer momento, tanto Díaz como el resto de asistentes, se empeñaron en aclarar que el encuentro bautizado como 'Otras políticas' no significó nada más allá que una conversación sobre formas «diferentes» y «sosegadas» de hacer política. Sin embargo, la euforia desatada entre el espacio electoral morado ha hecho plantearse a muchos de los dirigentes de Podemos, Compromís, Más País o los comunes, que la estrategia para las generales de 2023 pasa por la reunificación de la izquierda.

Por el momento, Colau espera renovar su liderazgo al frente de En Comú Podem junto con la portavoz de los comunes en el Parlament de Cataluña, Jéssica Albiach, y la exalcaldesa de Casteldefells (Barcelona), Candela López. Con la vista puesta en esta renovación, la regidora de Barcelona llamó a «retejer alianzas» y consolidar un proyecto que la ciudadanía necesita, y calificó el nuevo proyecto político de «imparable».

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso y también dirigente de los comunes, Jaume Asens, se sumó este sábado a las expectativas despertadas por el encuentro 'Otras políticas' en Valencia y llamó a los suyos a «ganar las próximas elecciones» con Díaz como candidata a la Presidencia.

Sin embargo, la vicepresidenta, que estará presente mañana en la Asamblea -al contrario que las ministras de Podemos Irene Montero y Ione Belarra, que alegaron problemas de agenda, aunque esta última mandará un vídeo- sigue desdeñando esa posibilidad y rechaza asumir, por ahora, cualquier liderazgo.

Según Asens, es el momento de «construir un nuevo proyecto que no deje a nadie atrás», y pide a los miembros del partido «cavar trincheras en la sociedad civil». «En el 15M supimos captar los anhelos de la gente. Ahora debemos volver a hacerlo. Tenemos un compromiso histórico. Para ganar a la extrema derecha hay que construir un nuevo proyecto que no deje a nadie atrás. Es un gran reto. No nos dejéis solos, acompañadnos en el camino, y así podremos ganar las elecciones con Yolanda Díaz», zanjó.

Autonomía

Todo está aún cogido con pinzas, mientras la plataforma que Díaz tiene en mente se mantiene en proceso embrionario. En Podemos siguen reiterando que la vicepresidenta es la candidata que les guiará en los siguientes comicios, pero temen perder el control de frente ya que esta no ostenta un cargo orgánico en el partido, lo que le permite actuar de forma autónoma. El exlíder de los morados, Pablo Iglesias, señaló la pasada semana que «Podemos e Izquierda Unida serán fuertes» en la nueva plataforma, pero Yolanda Díaz ya ha dejado claro que recela de este tipo de jerarquías.

Dentro de Compromís y Más País, formaciones llamadas a sumarse al «frente amplio», también hay voces discrepantes. Ahora, un sector del partido valenciano pide a Oltra que Podemos renuncie a presentarse a los comicios de la Comunidad valenciana para empezar a negociar una candidatura unitaria a las generales. Tampoco están dispuestos a renunciar a la autonomía de la que gozan en la actualidad con el partido de Iñigo Errejón