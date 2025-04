Colau declara como investigada ante la justicia

Cristian Reino Barcelona Lunes, 13 de marzo 2023, 11:31 | Actualizado 13:16h. Comenta Compartir

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha declarado este lunes como investigada ante la Audiencia Provincial. La justicia tiene una causa abierta contra Colau por presunta prevaricación y coacciones a la empresa de inversión Vauras. Este fondo buitre denunció en 2020 a la alcaldesa pues considera que se vio forzado por parte del Ayuntamiento de Barcelona a ceder unos pisos de su propiedad para que fueran destinados a alquileres sociales. Entre esos pisos, estaba un bloque que estaba ocupado por familias vulnerables. Esta causa penal había sido archivada por un juzgado de instrucción, pero hace un año la Audiencia de Barcelona ordenó a ese juzgado que reabriera la causa y readmitiera la querella presentada por el fondo buitre.

Colau ha comparecido por espacio de 15 minutos ante el juez. Ha respondido a las preguntas de la jueza, del fiscal y de su defensa, pero no a las del abogado del denunciante. La dirigente de En Comú Podem ha negado los delitos. A su juicio, no hubo coacciones. Se le pidió a la empresa «el estricto cumplimiento« de la ley catalana de vivienda, ha asegurado.

Colau ha señalado que no firmó los expedientes sancionadores ni dio instrucciones. Quien hizo el requerimiento sancionador fue el servicio jurídico de la concejalía de vivienda, según la alcaldesa. «No estoy preocupada por la querella», ha afirmado después de comparecer ante la justicia. A su juicio, los fondos buitres intentan «intimidarla» por sus políticas de vivienda. «Un fondo buitre nos denunció por defender el estricto cumplimiento de la ley», ha asegurado. «Pedimos al fondo buitre que ofreciera alquiler social a familias vulnerables. Al no cumplir, los servicios jurídicos abrieron los expedientes de sanción», ha relatado. «Llevamos 11 querellas archivadas», ha apuntado. Colau se ha mostrado dispuesta a colaborar con la justicia, ha dicho que no hay caso. «Es llamativo» que el caso sea reabra a dos meses de las elecciones, ha señalado.

La alcaldesa de Barcelona ha aprovechado su comparecencia para defender su política de vivienda y para urgir a Pedro Sánchez a aprobar la ley de vivienda. Y ha cargado contra la vicepresidenta Nadia Calviño.

Se trata de la segunda causa abierta contra la alcaldesa de Barcelona. Colau está investigada (ya declaró ante el juez) por presuntas irregularidades en unas subvenciones otorgadas por el consistorio barcelonés entre 2019 y 2020 a entidades afines a En Comú Podem. La entidad que presentó la querella por los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario público acusa a la edil barcelonesa de firmar de manera arbitraria y discrecional, sin concurrencia pública y sin justificar el interés público una serie de ayudas económicas para entidades afines a los comunes. La causa se reabrió en noviembre pasado tras ser archivada.

A su llegada a los juzgados, Colau ha sido arropada por unas 30 personas, con aplausos y gritos de 'alcaldesa, alcaldesa'.

