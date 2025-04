Claves de la nueva comparecencia de Marlaska: muertos en España e incursiones marroquíes

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Martes, 29 de noviembre 2022 | Actualizado 30/11/2022 08:07h. Comenta Compartir

Fernando Grande-Marlaska vuelve este miércoles, por tercera vez, al Pleno del Congreso para dar explicaciones por la tragedia de la valla de Melilla que el 24 de junio acabó con entre 23 y 72 inmigrantes muertos, según las diferentes fuentes. Pero esta intervención tiene nuevos ingredientes. Unidas Podemos y los socios de investidura reclaman ahora una comisión de investigación que podría llevar al ministro a un desgaste aún mayor. Por ahora solo la negativa del PP a respaldar la creación de ese órgano de la mano de partidos como Bildu o ERC ha salvado al titular de Interior de semanas o meses en la 'picota' de la comisión. Sin embargo, la presión crece conforme avanzan los días… nuevos vídeos, nuevos informes de instituciones como el Defensor del Pueblo o el Consejo de Europa y nuevas informaciones periodísticas contradicen abiertamente las diferentes versiones que Marlaska ha ido dando en sus largas intervenciones del 29 de junio y 21 de septiembre y en otras comparecencias.

Agentes marroquíes en España

En su primera intervención en sede parlamentaria en junio Grande-Marlaska, de forma vehemente, negó que agentes marroquíes entraran a España. «Usted ya da por hechos probados que gendarmes marroquíes entraron en territorio español y que guardias civiles pudieron hacer lo propio en territorio marroquí. Falsedades de ese tipo, salvo existencia de pruebas, le solicito que no las refiera», le espetó el ministro al diputado Jon Iñarritu, de Bildu, en el Congreso el 29 de junio.

Luego, Marlaska se ha ido desmintiendo a sí mismo, conforme se publicaban las fotografías y vídeos, como los que este periódico hizo públicos, en los que se veía nítidamente a agentes de la Gendarmerie Royale, cooperando para la deportación exprés de inmigrantes o sacando cuerpos inertes del patio de soberanía española.

La última versión, por ahora, del ministro es que los funcionarios del país vecino, sí que pasaron la frontera pero solo por «razones de infraestructura concretas» -para «dar menos la vuelta» (sic)- pero que no «actuaron». O sea, que no ayudaron en las deportaciones de inmigrantes tras las tragedia, tal y como ha denunciado el Defensor del Pueblo, que asegura que se practicaron 470 'expulsiones en caliente' sin ningún tipo de garantías, o como se ve en varios fotografías del día de los hechos.

Muertos en España

«Los hechos suceden en territorio nacional de un país soberano (Marruecos) y de manera muy tangencial tiene lugar en España». «No hay dudas de la territorialidad marroquí», afirmó tajante en el Pleno del Congreso Grande-Marlaska el pasado 21 de septiembre. El vídeo publicado este mes de noviembre por este periódico donde se produjo el mortal cuello de botella en el que fallecieron la mayoría de inmigrantes no deja lugar a duda de que ese patio del puesto fronterizo de Barrio Chino estaba y está bajo control y soberanía española. De hecho, los diputados que viajaron el 7 de noviembre a Melilla se movieron sin ningún problema por esa plazoleta, sin necesidad de autorización alguna de las autoridades marroquíes. Las afirmaciones de Marlaska también contrastan con los documentos oficiales de la Dirección General del Catastro (DGC) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN), que sitúan sin género de dudas ese patio en España.

Vídeo. El vídeo grabado por las fuerzas de seguridad marroquíes desde la parte española del vallado y que muestra inmigrantes heridos, agonizantes o inertes en territorio español. Está grabado exactamente en el mismo patio visitado este lunes por la comisión de Interior del Congreso de los Diputados y en el que España ejerce plena soberanía.

Actuación de la Guardia Civil

Marlaska ha defendido como un mantra durante estos que la actuación de la Guardia Civil en la tragedia fue «legal», «idónea» «proporcionada» y «oportuna» ante la «violencia» usada por los inmigrantes. Sin embargo, el último informe del Defensor del Pueblo arroja serias dudas sobre ello. «El lanzamiento por ambas partes de piedras y el hecho de que algunos agentes españoles les rociaran (a los inmigrantes) con un espray pudo intensificar la situación de peligro», señaló la oficina del Defensor, que desveló que los vídeos de Interior revelan que «agentes españoles buscan piedras y se las lanzan a las personas que están en la parte superior de la valla» como respuesta al lanzamiento de palos por parte de los subsaharianos.

Falta de socorro

Marlaska y su departamento han venido reiterando que los agentes del instituto armado estaban en el vallado, lejos de la cancela donde sucedieron las muertes, por lo que no podían saber la magnitud de los sucesos. Y que por ello no se movilizaron las asistencias médicas desde el lado español. El teniente coronel al frente de la Comandancia aseguró la pasada semana a los diputados que la Guardia Civil no supo de los muertos hasta cuatro horas después porque las grabaciones del dron y el helicóptero no se emitieron al centro de control en directo. Sin embargo, el Defensor insiste en que «no resulta plausible que no se tuviera conocimiento alguno (en la Guardia Civil) de la situación de riesgo».

