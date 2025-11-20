HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Tribunal Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
El fiscal general del Estado durante el juicio. EFE

Las claves de un fallo que le expulsa de la carrera de fiscal

A la espera de conocer los pormenores de la sentencia condenatoria del Supremo, la inhabilitación de dos años por un delito doloso anticipa su pérdida de la condición profesional

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:09

Comenta

A la espera de redactarse la sentencia condenatoria contra el fiscal general Álvaro García Ortiz, que recaerá en el presidente del tribunal juzgador, Andrés Martínez ... Arrieta, una vez que la ponente titular, Susana Polo, se ha quedado en minoría durante las deliberaciones, estos son los elementos claves del adelanto del fallo del Tribunal Supremo que se ha conocido este jueves:

Este contenido es exclusivo para suscriptores

