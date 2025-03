Salvador Illa - Primer secretario del PSC: «Seré muy claro: no habrá ningún referéndum en Cataluña, tampoco sobre un Estatut»

Dos años después de abandonar el Ministerio de Sanidad, Salvador Illa (La Roca del Vallés, Barcelona, 1966) mantiene ese tono sosegado pero firme que lo ... caracterizó durante la gestión de lo peor de la pandemia. El primer secretario del PSC, que visita hoy Bilbao para reunirse con Eneko Andueza e intervenir en una comida-coloquio del Círculo de Empresarios Vascos, realiza una defensa cerrada de la «agenda del reencuentro» en Cataluña y, ante las exigencias de ERC, asegura que «no habrá referéndum de ningún tipo». Ni de autodeterminación ni de un acuerdo político previo entre partidos e instituciones, una vía que él mismo había alentado anteriormente.

- A la vista del auto del juez Llarena, ¿declarar la independencia de una parte del territorio ya sale gratis en España?

- En absoluto. Se ha actualizado el Código Penal, pero en él siguen estando penadas las actitudes y acciones que lleven a romper el orden constitucional con condenas distintas, más adaptadas a las que hay en territorios vecinos de Europa.

- Pero el juez dice que los hechos de octubre de 2017 no encajan en el nuevo delito de desórdenes públicos y que, según la actual legislación, a lo sumo hubo malversación y desobediencia.

- Tengo el máximo respeto al Poder Judicial y a las decisiones que toman sus miembros.

- Al menos no negará que ahora todo aquello sale penalmente más barato...

- Siguen siendo actitudes con una sanción penal muy elevada. Continúan vigentes el delito de rebelión y otros tipos que castigan un intento de ruptura del orden constitucional. La reforma se hizo teniendo en cuenta la experiencia de lo que pasó. Y lo que se ha hecho, se ha hecho bien.

- ¿No es una victoria de quienes trataron de quebrar el orden constitucional en España?

- Creo que no. Insisto, lo que se ha hecho, se ha hecho correctamente.

- Cuando Puigdemont se fugó, se enfrentaba a 25 años de cárcel por rebelión. Ahora, puede que ni la acabe pisando. ¿Le está saliendo rentable su huida?

- Lo que debe hacer Puigdemont es afrontar las consecuencias de sus acciones como president de la Generalitat. Es lo que vengo diciendo desde que se marchó.

- ¿La opción de que eluda su ingreso en prisión no proyecta una sensación de impunidad?

- Eso son especulaciones. Lo que debe hacer, insisto, es responder ante la Justicia, en base al Código Penal que ha entrado en vigor recientemente, por la conducta que tuvo hace cinco años. Afortunadamente el clima político y social en Cataluña es completamente distinto al de entonces, lo cual es una buena noticia.

- ¿Su vuelta a la primera plana da al traste con la política de la distensión en Cataluña?

- No, en absoluto. La preocupación de la ciudadanía catalana discurre por otros derroteros.

- ¿Teme las consecuencias electorales que puede sufrir el PSOE por las cesiones al independentismo?

- Los ciudadanos tomarán las decisiones que consideren, pero lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez en Cataluña es mirar hacia delante, favorecer la concordia y el reencuentro. Es algo constatable para quien conozca mínimamente la realidad catalana y para todos los españoles, sean vascos, madrileños o extremeños.

- ¿Cree que derogar la sedición o rebajar las penas de la malversación son alicientes para el electorado fuera de Cataluña?

- Hay que recordar que son decisiones que han tenido un amplio respaldo en el Congreso. Se ha hecho lo que se tenía que hacer: tomar nota de lo que ocurrió hace cinco años y también homologar las penas a lo que hay en los países de nuestro entorno.

LAS FRASES: Cesiones al independentismo. «Nadie va a pagar ninguna factura, lo que se ha hecho en Cataluña ayudará en las elecciones»

Foro España-Francia. «Es incoherente que Aragonès acuda y ERC se manifieste en la calle contra una cumbre que es una buena noticia»

- Pero barones como Page y Lambán se han mostrado públicamente en contra. ¿Van a pagar ellos la factura de las necesidades aritméticas de Sánchez?

- Aquí nadie va a pagar ninguna factura de nada porque lo que ha hecho Sánchez en Cataluña es una política positiva que sin duda ayudará a las candidaturas socialistas y a su crecimiento.

- Indultos, sedición, malversación... Ahora ERC exige un referéndum de autodeterminación. ¿También lo logrará?

- No, no va a haber un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Punto y aparte.

- Vistos los antecedentes, ¿por que habría que creer ahora esa promesa del Gobierno?

- El Gobierno se comprometió a trabajar para hacer cumplir el orden legal. Y en todo este tiempo no se ha producido ningún quebranto. Ya no hay unidad independentista, ni planteamientos unilaterales, ni una dinámica de confrontación permanente.

- Pero se ha hecho lo contrario a lo prometido en campaña. ¿La credibilidad de Sánchez no ha quedado en entredicho?

- No lo creo. Lo que prometió es que trabajaría por un marco de convivencia, y es lo que ha ocurrido en este tiempo.

- ¿Qué tipo de acuerdo podría ser sometido al refrendo de la ciudadanía catalana?

- No contemplo un referéndum de ningún tipo en Cataluña. Lo que la sociedad quiere de las instituciones es que se centren en políticas públicas sólidas en educación, sanidad, derechos sociales... Es en lo que hay que invertir las energías y ese es el planteamiento que he defendido, sigo defendiendo y defenderé.

- Perdone, pero usted se mostró a favor de una consulta sobre un acuerdo político previo.

- Seré muy claro. No habrá ningún tipo de referéndum en Cataluña. Lo que tiene que haber es una acción centrada en paliar las consecuencias de un momento tan complejo como el que estamos viviendo ahora.

- Hace año y medio, en una entrevista con este diario, usted dijo: «Defiendo una mesa de diálogo entre catalanes y, en función del alcance de lo que se hable, también con el Gobierno de España. Y si lo que se acuerda se decide someterlo a consideración de la ciudadanía catalana, me parece un buen método». ¿Ya no mantiene esa respuesta?

- Esa mesa entre catalanes fue un compromiso que suscribió ERC y he de lamentar que no se haya puesto en marcha. Reitero: no estoy a favor de ningún referéndum o consulta.

- ¿Tampoco sobre una hipotética reforma del Estatut?

- Reitero mi respuesta anterior: ningún tipo de referéndum.

Negociación presupuestaria

- ¿Le parece consecuente que ERC se sume a las protestas de la cumbre España-Francia a la que asistirá Pere Aragonès?

- Me parece incoherente. Aragonès hace bien en asistir porque es el sitio que protocolariamente le corresponde. No tiene sentido que al mismo tiempo su formación se manifieste contra una cumbre cuya celebración es una buena noticia para Barcelona, Cataluña y el resto de España.

- Esquerra aprobó los Presupuestos del Estado. ¿Ahora le toca al PSC hacer lo propio con las Cuentas catalanas? El sábado usted se reunió con el president.

- Son dos carpetas distintas. Nosotros hemos mostrado disposición a negociar los Presupuestos porque el contexto complejo que vivimos aconseja practicar una política útil. Hemos articulado una propuesta con unas condiciones mínimas que constituyen un paquete íntegro del que no se puede desgajar ninguna parte. Pero de momento la Generalitat no ha mostrado su aquiescencia.

- ¿No es algo maximalista ese 'todo o nada'?

- No, es nuestra posición política. Hemos sido muy respetuosos con la negociación. Es bastante infrecuente que la primera fuerza parlamentaria y ganadora de las elecciones se ofrezca a apoyar los Presupuestos de otro partido, pero es nuestra forma de entender la política. Si el Govern no lo acepta, puede acudir a otros grupos.

- ¿Está más cerca que nunca la reedición del tripartito catalán?

- No lo veo en estos momentos. En el PSC trabajamos por construir una alternativa a un Govern que no ha funcionado.