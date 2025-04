Ciudadanos llevará los Presupuestos catalanes al Consejo de Garantías Estatutarias

Cristian Reino Barcelona Miércoles, 10 de noviembre 2021, 14:45 Comenta Compartir

Los Presupuestos catalanes han iniciado este miércoles su tramitación parlamentaria, después de la aprobación ayer martes del proyecto de ley por parte del Govern. Tras su entrega a la presidenta del Parlament, los consejeros de la Generalitat han empezado a explicar las cuentas en la Cámara catalana. Lo han hecho con horas de retraso, toda vez que Ciudadanos ha solicitado a la Mesa del Parlament una reconsideración a su decisión de tramitar las cuentas.

La Mesa, que tiene mayoría absoluta independentista, ha rechazado la petición de la formación naranja y en consecuencia los Presupuestos han dado sus primeros pasos antes del debate sobre las enmiendas a la totalidad. El objetivo del Govern es que sus números puedan aprobarse, si consigue el apoyo de una fuerza ajena al Gobierno catalán, el 23 de diciembre. No obstante, todo hace indicar que podría ser más tarde, ya que Ciudadanos ha anunciado que llevará el proyecto de Presupuestos al Consejo de Garantías Estatutarias para que determine si se adecúan a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.

Ciudadanos busca el apoyo de PP y Vox para pedir un dictamen al Constitucional catalán. A su juicio, los Presupuestos catalanes para 2022 infringen en varias de sus previsiones la Constitución y el Estatuto. En concreto, cree que el apartado sobre relaciones exteriores, por asegurar que «el Govern necesita un instrumento de acción exterior y la reivindicación de Cataluña como un actor solidario y comprometido ante los conflictos e injusticias del mundo», puede invadir la competencia estatal en materia de relaciones internacionales. Según los naranjas, una comunidad autónoma no puede presentarse como un sujeto de derecho internacional ni puede comprometer la unidad y la coherencia de la política exterior articulada por el Gobierno central.

También cree que es impugnable el apartado de las cuentas sobre internacionalización de la cultura, en el que se afirma que, «teniendo presentes las aspiraciones del pueblo catalán de asumir un estado propio, hay que dar a conocer los fundamentos históricos milenarios de la existencia de una Catalunya soberana». «Invaden las competencias estatales y deben ser declarados inconstitucionales y nulos, ya que dichos programas contravienen la Constitución directa e indirectamente, así como las sentencias del Tribunal Constitucional», ha afirmado Cs.

Mientras, el Govern y la CUP mantienen una posición muy alejada de cara a la aprobación de las cuentas. El consejero de Economía, Jaume Giró, ha insistido en TV3 en que el «único escenario» que contempla el Gobierno autonómico es pactar los Presupuestos con la CUP. «Si eso no pasa, buscaremos otras alternativas», ha afirmado. La portavoz de la CUP en el Parlament, Eulàlia Reguant, ha replicado que negociarán «hasta el último momento». En cualquier caso, ha considerado que el «acuerdo de investidura con ERC no saltará por los aires si no aprobamos los Presupuestos». Los anticapitalistas han presionado, a través de la plataforma StopJJOO, para que el Ejecutivo catalán paralice la candidatura olímpica de Barcelona-Pirineos de 2030.

