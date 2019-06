Ciudadanos excluye a Vox de las negociaciones La dirección, pese a las voces críticas internas, señala al PP como socio «preferente» pero no descarta acuerdos «excepcionales» con el PSOE MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Lunes, 3 junio 2019, 16:20

Ciudadanos ha excluido a Vox de las negociaciones para constituir los gobiernos autonómicos y locales que comienzan de manera formal esta semana, según ha acordado por unanimidad este lunes la ejecutiva nacional. Los liberales han puesto negro sobre blanco su negativa de pactar con la formación de Santiago Abascal y han ratificado al PP como socio «preferente», aunque no descartan llegar a acuerdos «excepcionalmente» con el PSOE.

«Vamos a formar gobiernos centrados y moderados, no va a haber una mesa a tres con PP y Vox. Si el PP no quiere o no está de acuerdo con ello, buscaremos otras fórmulas», ha señalado el secretario general, José Manuel Villegas. Un veto que se ha hecho público minutos después de que la formación de Santiago Abascal aumentase la presión anunciando que no apoyarán los Presupuestos del Gobierno andaluz.

El dirigente liberal ha insistido, como ya avanzó el pasado viernes, que a lo máximo que pueden llegar con Vox es a una conversación para informarles de los acuerdos que Ciudadanos alcance con el partido de Pablo Casado. «No vamos a entrar en gobiernos con Vox, Podemos o nacionalistas», ha sentenciado Villegas.

En la reunión, que se ha prolongado durante más de dos horas, el comité ejecutivo de Ciudadanos ha aprobado con mucho debate, pero por unanimidad, un documento que establece las líneas generales de la negociación a derecha e izquierda y que recogerá medidas de regeneración democrática y lucha contra la corrupción, simplificación de la burocracia, bajada de impuestos, la defensa de la unión e igualdad de todos los españoles, y la aplicación de la Constitución.

Navarra y Cataluña

A pesar de que Villegas ha eludido concretar alianzas argumentando que aún no se han iniciado las negociaciones en ninguno de ellos, no ha descartado que Ciudadanos reclame alguna presidencia autonómica o alcaldía con peso. «No demos nada por hecho», ha remarcado.

La preferencia del PP como socio tiene dos excepciones: Navarra y Cataluña. En la comunidad foral, la coalición Navarra Suma solo puede gobernar con el socialismo. En Cataluña, Ciudadanos será más flexible con los socialistas para evitar que el poder recaiga en manos de nacionalistas e independentistas.