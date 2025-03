Cinco exministros podrán cobrar durante dos años una compensación por su cese Cinco ministros del Gobierno saliente de Pedro Sánchez tienen derecho a percibir la ... compensación fijada en la ley tras abandonar el Ejecutivo. Pilar Llop (Justicia) y Miquel Iceta (Cultura), del PSOE, y Joan Subirats (Universidades), Irene Montero (Igualdad) y Alberto Garzón (Consumo), de Podemos y sus confluencias, podrán ingresar durante un periodo de tiempo de hasta dos años el 80% del sueldo que recibían cuando estaban al frente de sus respectivas carteras. También son susceptibles de ingresar esta indemnización los secretarios de Estado que no continúen en el próximo Ejecutivo, un supuesto al que se ajusta, entre otros, la ex alto cargo de Igualdad Ángela Rodríguez 'Pam'.

Únicamente los ministros y secretarios de Estado que dejan sus cargos (no los subsecretarios ni los asesores) tienen derecho a acceder a esta compensación, también llamada 'el paro VIP de los políticos'. Los beneficiaros pueden percibirla durante el mismo tiempo que hayan permanecido en su puesto y hasta un máximo de 24 meses si no realizan otras actividades remuneradas, según recoge la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

De esta forma, y de acuerdo a la legislación, Llop, Iceta, Montero y Garzón podrán cobrar 5.294 euros mensuales hasta finales de 2025, ya que han permanecido al frente de sus respectivos ministerios más de dos años. Subirats, que fue nombrado el 20 de diciembre de 2021 y cesó el 21 de noviembre de 2023, tiene derecho a percibir la compensación correspondiente a un año y once meses.

La prestación, que se fijó en 1981 para facilitar la reincorporación de los altos cargos a otros empleos tras su paso por la política, debe ser solicitada por el beneficiario y en muchos casos, se trata de un ingreso que los políticos perciben hasta que reciben la aprobación de la Oficina de Conflictos de Intereses, que analiza sus incompatibilidades para volver a la actividad privada en un campo ajeno al que han ocupado en el Gobierno.

Dos de los cinco candidatos a cobrar la prestación tienen un camino sencillo para regresar a sus anteriores trabajos. Pilar Llop abandonó su puesto como juez en un Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Madrid para convertirse en ministra de Justicia y Joan Subirats, aunque ejercía alto cargo del Ayuntamiento de Barcelona cuando fue nombrado por Pedro Sánchez ministro de Universidades en sustitución de Manuel Castells, es doctor en Ciencias Económicas y catedrático emérito de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Autónoma de Barcelona. Subirats también era el miembro de mayor edad (72 años) del anterior Ejecutivo, por lo que también puede optar por la jubilación. Si Llop y Subirats deciden volver a sus puestos anteriores al Ejecutivo, sus casos serán analizados por la Oficina de Conflictos de Intereses.

Mientras, Miquel Iceta ocupa cargos políticos desde 1987; Alberto Garzón fue elegido diputado con 26 años, el más joven de la legislatura, en 2011; e Irene Montero, antes de entrar en política, trabajó durante un año como cajera en el establecimiento de la marca de electrodomésticos Saturn en San Sebastián de los Reyes (Madrid) y también fue investigadora universitaria.

En total, nueve ministros han abandonado el Ejecutivo de Pedro Sánchez en el cambio de legislatura, pero cuatro de ellos (Raquel Sánchez, de Transportes; Héctor Gómez, de Industria; José Miñones, de Sanidad, e Ione Belarra, de Derechos Sociales) consiguieron en las pasadas elecciones actas de diputado, por lo que continuarán ingresando un sueldo público, en el Congreso, y no parece probable que renuncien a él (una cantidad similar a la indemnización) por cobrar la prestación a la que tienen derecho.

Una semana después del nombramiento de los ministros, aún no se han hecho públicos los nombres de todos los secretarios de Estado que ocuparán el segundo escalón del Gobierno. Los que no repitan también podrán percibir la compensación por su cese, en su caso, 7.068 euros al mes. Aquí se da la paradoja de que los secretarios de Estado cobran más que sus superiores, ya que perciben dos pagas extraordinarias a las que no tienen derecho los ministros.

Entre los secretarios de Estado que no continuarán en su puesto se encuentra Ángela Rodríguez 'Pam', la polémica número dos de Irene Montero en Igualdad: su cese ya figura en el Boletín Oficial del Estado. 'Pam' podrá cobrar la indemnización, igual que hizo su antecesora, Noelia Vera, que ha sido hasta el momento la ex alto cargo de gobiernos de Pedro Sánchez que más ha ingresado por este concepto. Vera percibió 148.983,32 euros desde el 1 de noviembre de 2021, un mes después de dejar la política, hasta el 27 de julio de 2023, según los datos del Portal de Transparencia. Representante destacada del primer Podemos, el más anticasta y antiprivilegios de los políticos, Vera ha sacado el máximo partido a su derecho legal a recibir esta compensación, ya que permaneció en el cargo de secretaria de Estado de Igualdad durante 608 días y la cobró durante 633 días.

Hasta este último cambio de Gobierno, 22 ex altos cargos de los gabinetes de Pedro Sánchez habían percibido un total de 1.150.000 euros tras abandonar el Gobierno. Entre los beneficiarios estaban Pablo Iglesias, Arancha González Laya, Reyes Maroto, Pedro Duque, Isabel Celaá o Iván Redondo.