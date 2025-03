El CGPJ decide abrir la lista de candidatos a presidente tras persistir el bloqueo

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han vuelto a fracasar este lunes en su intento de nombrar a un presidente. El pleno ... conformado por sus 20 consejeros, electos en julio pasado, no ha podido llegar a un acuerdo ante la negativa de los dos bloques existentes, conservador y progresista, para ceder entorno a un nombre de consenso.

Sin embargo, la novedad es que el Consejo ha acordado una solución intermedia para tratar de desencallar la situación: abrir la lista de siete candidatos que fue aprobada antes de irse de vacaciones. Es decir, proponer otros nombres diferentes entre la plantilla de magistrados del Tribunal Supremo.

Ante la necesidad imperante de llegar a un acuerdo y evitar el sonoro fracaso que supondría acudir al tradicional acto de apertura del curso judicial -previsto para este jueves y presidido por el Rey- sin una cabeza visible, el pleno ha decidido volver a reunirse este martes a partir de las 10 de la mañana. El objetivo, según la nota de prensa transmitida por el CGPJ, es alcanzar un acuerdo "de forma inminente".

La sesión de este lunes, además, "ha transcurrido de forma fluida y cordial con la finalidad de lograr un resultado de consenso", pero no ha sido posible porque ninguno de los dos bloques ha dado su brazo a torcer entorno a los dos candidatos con más apoyos: Pilar Teso, por parte del grupo progresista, y Pablo Lucas, del conservador. Ambos han sido respaldados por los diez vocales de cada bloque, pero no han llegado a los doce votos necesarios (mayoría cualificada) para elegir al presidente del Consejo y del Tribunal Supremo.

Los otros cinco compañeros del Tribunal Supremo que estaban en la lista aprobada por el pleno a finales de julio son Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet y Carmen Lamela. Este martes se conocerán los nuevos nombres que ampliarán los siete aspirantes en liza. El grupo progresista, eso sí, mantendrá su intención de que sea una mujer la finalmente elegida, en línea con la estrategia mantenida desde el comienzo de la negociación.

La idoneidad de los candidatos

A sabiendas de que esta cuarta reunión iba a acabar en fracaso, los vocales conservadores propusieron a sus compañeros que pudieran incluirse más candidatos, como finalmente ha ocurrido, y defendieron que no han planteado ningún veto. Pero desde el sector progresista, sin embargo, han señalado que sí que se habrían opuesto a los tres nombres propuestos hasta el momento desde su lado: Ana Ferrer, Ángeles Huet y Pilar Teso.

Ante las dudas legales que pudiera albergar la viabilidad de ampliar la lista de candidatos, al considerar que podría conducir a futuras impugnaciones del hipotético del cargo de presidente de la institución, los vocales del bloque conservador remitieron un documento a sus colegas en el que aseguraron que no existe obstáculo alguno.

En el citado documento se señala que "no hay precepto legal alguno que autorice que los iniciales candidatos propuestos excluya el derecho de los vocales de hacer nuevas propuestas, cuando los inicialmente propuestos se han considerado, al no alcanzar la mayoría cualificada, que no son idóneos para el nombramiento".

Esta mención sobre la idoneidad de los siete magistrados del Supremo en liza ha generado cierta controversia entre algunos compañeros del alto tribunal, que consideran que la negociación se ha llevado bajo unos criterios de "tacticismo corporativo" que ha acabado por afectar a la reputación de los aspirantes. Es un hecho, además, que la comisión negociadora está formada por ocho vocales, tres de los cuales pertenecen a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera y de perfil conservador, y dos la progresista Jueces y Juezas para la Democracia. Este martes habrá una nueva oportunidad, la quinta ya, para salir definitivamente del bloqueo.