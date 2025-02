La cercanía del 1-O propicia una tregua en el independentismo

cristian reino Barcelona Jueves, 22 de septiembre 2022, 14:54 Comenta Compartir

La cercanía del quinto aniversario del referéndum ilegal del 1-O ha propiciado una cierta distensión en el independentismo y la tensión entre ERC y Junts ya no depara declaraciones incendiarias casi a diario. Esquerra y Junts no han llegado a ningún acuerdo aún, pero sí se han dado un tiempo para tratar de asegurar la continuidad del Gobierno catalán y no escenificar la ruptura en el debate de política general que empieza el martes de la semana que viene en el Parlamento.

ERC ha celebrado este jueves que Junts ya no hable de ultimátums. La formación de Puigdemont ha rebajado el tono en los últimos días. La presidenta de la formación nacionalista, Laura Borràs, evitó el lunes pasado situar el debate de política general como el límite para el futuro del Govern. De esta forma, rectificaba y levantaba el ultimátum lanzado a Pere Aragonès para que antes del debate diera un giro a su hoja de ruta independentista.

Aragonès celebró desde EEUU las decisiones que aportan un «horizonte de estabilidad». La crisis no está resuelta, ni de lejos, pero ya no presentan el choque como inminente. La dirección de Junts se ha comprometido a celebrar una consulta entre la militancia para decidir su permanencia en el Govern, pero está por ver cuándo se convoca. De momento, el sector más partidario de seguir en el gobierno ha vuelto a derrotar a los rupturistas, encabezados por Borràs, en las elecciones territoriales del partido.

Hay tregua entre los partidos y también entre el secesionismo institucional y las plataformas sociales. La guerra entre la ANC y ERC se mantiene, aunque esta semana se han visto las caras y desde la Asamblea han constatado la voluntad de rehacer puentes. A diferencia de la manifestación del 11-S organizada por la ANC, ERC sí estará en la protesta convocada para conmemorar el quinto aniversario del 1-O. La manifestación está convocada por la ANC, Òmnium, la AMI, Consejo para la República y la Intersindical. La cita es para la tarde del 1-O y bajo el lema «defendamos el 1-O. Ganemos la independencia» se espera la asistencia de los tres partidos independentistas.

El acto lo abrirá un discurso de Carme Forcadell, presidenta del Parlament el 1-O, y lo cerrará Carles Puigdemont, entonces presidente de la Generalitat. «No fue una manifestación ni una performance, fue un referéndum legal, que sigue vigente», ha reivindicado Antoni Castellà, del Consejo para la República. «Hacemos una llamada a todos los que hicieron posible el 1-O, y a todas las personas que se movilizaron y votaron, a encontrarnos de nuevo cinco años después», ha asegurado Marina Gay, de Òmnium Cultural. La ANC ha destacado la unidad que hubo hace cinco años y que permitió organizar el 1-O.

Temas

Procés de Independencia de Cataluña