HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de la manifestación este domingo en frente del Tribunal Supremo en Madrid en apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz EFE

Protesta ciudadana frente al Supremo para defender la inocencia del fiscal general

Los manifestantes denuncian una «maniobra política» en defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid

C. P. S.

Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:53

Comenta

Centenares de personas se han congregado este domingo desde primera hora en la entrada principal de la sede del Tribunal Supremo para defender la inocencia ... del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, inhabilitado esta semana por un delito de revelación de secretos durante dos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizados dos menores de 7 y 12 años tras intoxicarse por inhalar monóxido de carbono en Don Benito
  2. 2

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  3. 3 Hasta siete viviendas afectadas en un incendio en Hervás
  4. 4

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera
  5. 5 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  6. 6 Herido grave un motorista de 28 años tras salirse de la carretera cerca de Valverde de Mérida
  7. 7

    Aumentan los mini perros en Badajoz y el Colegio de Veterinarios advierte de sus problemas de salud
  8. 8

    El descontento del personal del Sepad se traduce en cinco paros y concentraciones esta semana
  9. 9

    Médicos de familia alertan de que quedarán plazas desiertas en sus oposiciones del SES
  10. 10 Hermosa e inmensa victoria del Mérida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Protesta ciudadana frente al Supremo para defender la inocencia del fiscal general

Protesta ciudadana frente al Supremo para defender la inocencia del fiscal general