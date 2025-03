ERC se abre a las exigencias del PSC para desencallar el pacto presupuestario

Esquerra ha hecho este lunes un último intento para tratar de desencallar la negociación de los presupuestos catalanes con el PSC. El Govern llevaba días ... avisando que el acuerdo estaba bloqueado por las exigencia del PSC a las que se oponen los republicanos: proyecto turístico del Hard Rock en Vilaseca (Tarragona), ampliación del aeropuerto de El Prat y sobre todo por un cuarto cinturón viario para unir Sabadell y Terrassa (Barcelona). Sobre este punto, que la Generalitat afirma que es el único asunto que impide el pacto, aunque el PSC no comparte este diagnóstico, ERC ha trasladado a los socialistas su oferta, que por primera vez se abre a contemplar «todas» las opciones posibles, también la del PSC. Esquerra Republicana «apuesta por mejorar la movilidad del Vallès Occidental estudiando todas las propuestas de mejora vial posibles», señala la formación.

Así, los republicanos han registrado una enmienda a una moción del PSC «con voluntad de encontrar el punto de acuerdo amplio en torno a la movilidad del Vallès Occidental». Esta enmienda se debatirá el jueves. ERC propone «acordar dentro del primer semestre de 2023, con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana un convenio de acuerdo y financiación que garantice la redacción del proyecto de mejora de la movilidad en el Vallès Occidental que el Gobierno acuerde con los ayuntamientos implicados, teniendo en cuenta los principios del Plan de Estudio de Movilidad del Vallès y que incluya el estudio de todas las propuestas de mejora vial posibles, incluyendo la Ronda Norte de los sistemas urbanos de Terrassa, Sabadell y Castellar y la C58».

Esquerra considera que ha movido ficha para intentar llegar a un acuerdo. Está por ver si es suficiente para el PSC. La propuesta de los socialistas, y las enmiendas de los republicanos, se votarán en una moción parlamentaria este jueves. Es ahí cuando se verá si existe ya acuerdo para aprobar las cuentas. Los republicanos también han presentado enmiendas a otros puntos de la moción sobre infraestructuras del PSC, sobre el déficit de inversión en infraestructuras en Cataluña y sobre la modernización del aeropuerto de El Prat.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se enfrenta a su particular 'semana horribilis', tras las críticas del independentismo hace unos días por asistir a la cumbre con Pedro Sánchez y Emmanuel Macron. El sector sanitario y el de la educación tienen convocadas sendas huelgas entre el martes y el jueves, mientras sigue sin poder cerrar un acuerdo con los socialistas para aprobar los presupuestos catalanes. Aragonès ha tratado este lunes de apretar a los socialistas con una reunión con las patronales catalanas y los sindicatos, que han pedido responsabilidad a las partes para que haya presupuestos.

Sin embargo, el líder de la oposición y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha descargado esta mañana toda la presión sobre Aragonès. «Cataluña tendrá presupuestos si Aragonès lo quiere», ha afirmado en Catalunya Ràdio.

Las negociaciones están estancadas y ya ha pasado la semana que ambas partes fijaron como fecha límite. El Govern alcanzó un acuerdo con los comunes pero aún necesita el apoyo del PSC o de Junts. Mantiene conversaciones con ambas formaciones, aunque los contactos están más avanzados con los socialistas. El PSC, que en un primer momento, fue tratado por el Govern como una opción secundaria, se mantiene en sus trece. El Gobierno catalán tiene que aceptar todas sus propuestas. Para el PSC es o «todo o nada». Illa ha reiterado este lunes su posición. «Si no acepta nuestra propuesta, tendrá que buscar otro socio», ha advertido.

Posibles consecuencias

En el Govern, tienen contempladas todas las posibilidades. Fuentes de la administración catalana aseguran que se ha negociado incluso el desacuerdo y que el pacto podría alcanzarse este miércoles en el pleno del Parlament. Aragonès ha intentado también puentear al PSC. En la breve conversación que mantuvo el jueves pasado con Pedro Sánchez en el marco de la cumbre España-Francia que se celebró en Barcelona, el presidente de la Generalitat avisó al presidente del Gobierno que un no del PSC a sus cuentas tendrá consecuencias en el final de la legislatura española, en las votaciones de ERC en el Congreso, y puede que también en una eventual futura investidura de Sánchez. Illa ha replicado a Aragonès que los presupuestos catalanes se negocian en el Parlament y no en el Congreso, aunque «algunos quieran pasar por Madrid, a pesar de ser independentistas». La consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, ha asegurado este lunes que no entiende que haya habido para los Presupuestos en el Congreso y en el Ayuntamiento de Barcelona pero no en Cataluña. A su juicio, el PSC «bloquea» el acuerdo por cálculos partidistas. En las últimas horas, Aragonès e Illa han cruzado mensajes, pero no está prevista ninguna reunión.

El Govern se la juega, tras romper con Junts e intentar gobernar en solitario con el apoyo de 33 diputados republicanos (sobre 135). El Gobierno catalán descarta convocar elecciones si no consigue aprobar sus cuentas, pero sí quedará en una situación de debilidad para el resto de la legislatura. La consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, aseguró el domingo que «con voluntad política, en una hora seguro que nos podríamos poner de acuerdo«. «En una negociación no puede ser todo o nada, todo el mundo tiene que ceder», dijo. Junts reclamó a Aragonès acabar con el «vodevil».