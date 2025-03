La causa contra los exjefes de ETA avanza porque el asesinato de Miguel Ángel Blanco no ha prescrito

La batalla emprendida por víctimas del terrorismo ante los tribunales para poder extender las responsabilidades penales por crímenes de ETA a quienes estaban en su ... momento al frente de la banda armada, como promotores intelectuales y ejecutivos, de la violencia desde la cúpula de la organización, acaba de recibir el espaldarazo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En un auto al que ha tenido acceso este periódico, la sección cuarta viene a avalar las tesis de Dignidad y Justicia -la asociación encabezada por Daniel Portero, hijo del fiscal muerto a manos de un comando etarra- y del magistrado Manuel García Castellón al considerar que los delitos por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, de los que se cumplieron el pasado julio 25 años, no han prescrito y que, por tanto, cabe seguir adelante con la imputación de Iñaki Gracia Arregi, 'Iñaki de Rentería', antiguo responsable del aparato militar etarra.

La sala rechaza el recurso presentado por la defensa de quien ocupó una posición muy relevante en la dirección de la organización terrorista -los informes de la Guardia Civil constatan su integración en el 'Zuba', el comité ejecutivo- porque, según establecen los magistrados, si bien no cabe «la reapertura de plazos de prescripción ya vencidos« -lo que se conoce como la »doctrina de la gran retroactividad« fijada por el artículo 9.3 de la Constitución-, en este caso no ocurre porque dicha prescripción legal no se había alcanzado. En virtud de ello, la Audiencia responde así a García-Castellón, que había abierto de oficio la causa contra los exjefes de ETA en la que también figuran la pareja que en día lideraba el entramado terrorista -Mikel Albisu 'Antza', hoy en libertad- y Soledad Iparragirre 'Anboto' y el exresponsable de los comandos ilegales (fichados por las fuerzas de seguridad) José Javier Arizkuren Ruiz 'Kantauri' posponiendo a otro momento procesal la resolución sobre si cabía proseguir con el enjuiciamiento o no.

En julio del pasado año, coincidiendo con el aniversario del asesinato de Blanco, García Castellón acordó dirigir este procedimiento, iniciado a raíz de una querella de la Asociación Dignidad y Justicia, contra los tres exjefes etarras citados por delitos de secuestro y asesinato terroristas y consideró responsable de los hechos también a 'Iñaki de Rentería''. Pero en su caso, el magistrado consideró que el investigado podía beneficiarse al haber prescrito los ilícitos por los que se le señala. Una decisión que García Castellón revirtió en noviembre, al estimar el recurso presentado por la Fiscalía.

La defensa de 'Iñaki de Rentería' impugnó entonces en apelación alegando que los hechos que se le atribuyen datan del año 1997 y el procedimiento no se dirige contra él hasta la presentación de la querella en 2022, por lo que habrían transcurrido 24 años. Es decir, cuatro más que el plazo de 20 para fijar la prescripción en los delitos con resultados de muerte establecido en el Código Penal.

La Sala de lo Penal de la Audiencia desestima ahora el recurso de Gracia Arregi y decide proseguir la causa contra él, en lo que supone un aval al camino emprendido por Dignidad y Justicia y seguido por García Castellón para extender a los integrantes de la cúpula de ETA la responsabilidades penales por las que ya purgan los dos miembros del comando Donosti que ajusticiaron a Blanco, Francisco Javier García Gaztelu 'Txapote' e Irantzu Gallastegi 'Amaia' -el tercero, José Luis Geresta 'Oker' se suicidó-. En su auto, los magistrados Carmen Paloma González, Juan Francisco Martel y Fermín Javier Echarri efectúan un prolijo análisis de la prescripción, cotejándolo con la jurisprudencia del Supremo y el Constitucional españoles, de las convenciones internacionales e, incluso, del dictamen del Parlamento Europeo que recientemente ha instado a esclarecer los 300 crímenes etarras pendientes declarándolos 'inamnistiables'.

De él deducen que se trata de una cuestión no pacífica, sino lo contrario, entre las partes enfrentadas en este procedimiento y constatan que la cuestión es de tal «trascendencia» que «no puede ser sustraída al órgano enjuiciador en cualesquiera de las decisiones que al respecto pudiera adoptar» e, «incluso a instancias superiores». Y la sala concluye que los delitos por lo que se investiga a 'Iñaki de Rentería' no han prescrito porque España asumió en 2010 en su Código Penal, para los ilícitos terroristas con resultado de muerte, el Convenio Europeo de Imprescriptibilidad de hace medio siglo. En esa fecha, 2010, se habían cumplido 13 años desde el secuestro y asesinato de Blanco, no 20.