El Govern cesa al jefe de los Mossos

El jefe de los Mossos, Josep Maria Estela, ha sido cesado este lunes del cargo al frente de la Policía catalana. La destitución la ha firmado el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, que se ha reunido con el mando policial, que apenas llevaba un año como máximo responsable del cuerpo, al que accedió en sustitución del mayor, Josep Lluís Trapero.

La crisis en la cúpula de los Mossos viene de lejos, desde que ERC asumió la dirección de la Consejería de Interior hace año y medio en el Govern de Aragonès, por primera vez desde la recuperación de la democracia. El mes de junio pasado, Estela amenazó al consejero con dimitir si no cesaba al número dos del cuerpo, Eugeni Sallent. Desde el primer día, el número 1 y el 2 no se han entendido bien. Estela pidió el cese de Sallent alegando injerencias políticas. Estela consideraba q que su número 2 contaba con el respaldo de la cúpula política en la consejería y que se tomaban decisiones a sus espaldas. El sindicato SICME –que agrupa a inspectores, intendentes y comisarios de los Mossos– ha salido en apoyo de Estela y ha presionado al consejero para que no le cesara. «No se entendería su destitución», según el sindicato de los mandos de los Mossos, ya que el cuerpo catalán «necesita estabilidad y continuidad» y también «respeto», según han señalado en un comunicado antes de que se conociera el cese.

El otro punto de choque entre Estela y la Consejería de Interior se ha producido por el nombramiento de nuevos comisarios en el organigrama policial. El consejero ha apostado por feminizar la cúpula policial y propuso nombrar 4 comisarias y dos comisarios, cuando Estela abogaba por cuatro hombres y dos mujeres. El consejero acabó imponiendo su criterio y el jefe de la Policía se sintió ninguneado.

El sustituto de Trapero

Estela accedió al cargo en sustitución de Josep Lluís Trapero, en diciembre de 2021. Como el exmayor, Estela ha pugnado con Interior para intentar evitar que el cuerpo estuviera tutelado políticamente. «Esta mañana, el comisario jefe del cuerpo de Mossos d'Esquadra, Josep Maria Estela, ha sido cesado como jefe del cuerpo», ha comunicado la Consejería de Interior. Estela se incorporará como jefe de la región policial de ponent, ha añadido. «Tanto la jefatura como el resto de mandos del cuerpo seguirán trabajando de forma colegiada e impulsando nuevos proyectos que mantienen la prioridad de servir a la ciudadanía. El comisario Eduard Sallent asumirá el encargo en funciones», ha señalado. Sallent ya comandó el cuerpo entre 2019 y 2020, antes de la restitución de Trapero de la mano del exconsejero Sàmper.

Aprovechando el cese del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, el Departamento de Interior de la Generalitat llevó a cabo una renovación profunda de la cúpula de la Policía autonómica, que levantó sospechas entre los sindicatos policiales y los grupos de la oposición, que hablaron de «purga política» para hacerse con el «control» del cuerpo por parte del Ejecutivo catalán. Especialmente en la unidad de la lucha anticorrupción, que investigó a dirigentes nacionalistas muy relevantes como la presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs, o el exconsejero de Interior, Miquel Buch. El cambio más controvertido y el que disparó las especulaciones de intento de politización del cuerpo es el de Toni Rodríguez. Rodríguez lideró investigaciones de corrupción que acabaron con la imputación de Buch y Borràs.