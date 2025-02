El PSC se consolida como primera fuerza catalana La opción autonomista tiene ya tantos adeptos en Cataluña como la independencia, algo que no ocurría desde 2012

Cristian Reino Barcelona Miércoles, 5 de abril 2023, 11:44 | Actualizado 13:08h.

El PSC volvería a ganar las elecciones catalanas si hoy se celebraran elecciones. Los socialistas ya fueron la primera fuerza en febrero de 2021. El centro de estudios de opinión de la Generalitat les concede un resultado estimado de 34-40 escaños, cuando hace dos años obtuvieron 33. Hace seis meses, su previsión era de 35-41. ERC quedaría en segunda posición, con 29-34, un retroceso respecto a los 33 que tiene actualmente y también, aunque ligeramente respecto al sondeo de octubre. Junts sigue perdiendo peso en el Parlament. De los 32 diputados que ostenta en estos momentos, pasaría a 22-28. No obstante, en el sondeo de octubre aún caía más, entre 19 y 24.

Quien daría un vuelco sería el PP. A día de hoy, los populares son la última fuerza en el Parlament, con tres asientos. Según el barómetro del CEO, se mueven en una horquilla de 8 a 12 parlamentarios. Los populares se beneficiarían de la posible desaparición de Ciudadanos, que oscila entre 0 y 5 escaños. CUP y En Comú Podem pescan del estancamiento de ERC y Junts. Los anticapitalistas obtendría entre 8 y 12 (ahora tienen 9) y los comunes podrían llegar a 12 (de los 8 actuales). Vox, por su parte, va en retroceso. Según el director del CEO, Jordi Muñoz, no hay grandes movimientos en la transferencia de votos entre unos partidos y otros. Sí se observa, a su juicio, que el electorado mantiene la tendencia de una abstención elevada de 2021. La mayoría independentista, en cualquier caso, estaría en peligro. ERC y Junts ya no forman coalición y el acuerdo de Gobierno saltó por los aires. No obstante, las tres fuerzas secesionistas sumaron 74 escaños en 2021. Hoy, se mueven entre 74 y 59 (la mayoría absoluta está en 68).

Respecto a la posición sobre la independencia, la foto actual se muestra estable en relación a barómetros anteriores. Ante la pregunta de si quiere que Cataluña se convierta en un Estado independiente, el 50% contesta que no y el 43% responde sí. No hay cambios sustanciales si se toma como referencia el sondeo anterior de octubre. La diferencia de 7 puntos actual era de ocho hace seis meses. En cambio sí hay un cambio significativo en la evolución sobre las preferencias sobre la relación entre Cataluña y España. Cuando la pregunta sobre qué quiere que sea Cataluña, si una comunidad autónoma, un estado federal dentro de España o un país independiente, por primera desde febrero de 2012, la opción autonomista y la secesionista están igualadas. Apenas un punto porcentual (33% frente al 32%) entre ambas cuando en 2019 se llevaban 14 puntos a favor de la opción independentista. La última vez que estuvieron iguales fue en febrero de 2012, antes del inicio del 'procés'.