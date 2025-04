Casado se resiste a avalar una lista unitaria de Ayuso y Almeida La dirección del partido afirma que no es el momento de hablar de candidatos mientras trata de enfriar la disputa

Ramón Gorriarán Madrid Lunes, 15 de noviembre 2021, 18:11

Isabel Díaz Ayuso lanzó hoy la oferta de presentar una lista unitaria al congreso del PP de Madrid encabezada por ella y con el alcalde José Luis Martínez Almeida de compañero. Pero la propuesta no logró la bendición de Pablo Casado. La respuesta fue que ni sí ni no. No es el momento de hablar de candidatos y, además, puede presentarse «quien quiera».

El lenguaje en el pulso entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y la dirección del partido se ha desarmado, pero las posiciones no. Los llamamientos de los barones del partido, el último el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a dialogar y buscar una solución consensuada porque el conflicto «desgasta» al PP se han ido al limbo. Ni ceden en la calle Génova ni rectifican en la Puerta del Sol.

«Estoy dispuesta a integrar a Almeida en mi candidatura», afirmó hoy la presidenta autonómica en una entrevista en OK Diario. No sabe si el alcalde y portavoz nacional del PP está de acuerdo con la fórmula porque no lo han hablado, pero en el almuerzo que mantuvieron el pasado 28 de octubre Almeida defendió la llamada tercera vía, una salida que Ayuso rechazó.

El vicesecretario de Comunicación de los populares fue hoy un frontón ante las preguntas sobre la lista unitaria y la crisis de Madrid. Tras la reunión del comité de dirección del partido, presidida por Casado, Pablo Montesinos repitió sin desmayo: «La Junta Directiva Nacional ha marcado unos plazos y se puede presentar quien quiera a ese congreso. Y quien gane el congreso del PP de Madrid tendrá el respaldo de la dirección nacional del partido».

Desde el séptimo piso de la sede nacional del PP el mensaje fue el mismo. No hay nada de qué hablar. Los planes de Casado son que el congreso se celebre «a finales» del primer semestre de 2022, -Ayuso quiere que sea en marzo- y de mientras ganar tiempo para decidir si miden fuerzas con la presidenta, ya sea con una candidatura alternativa encabezada por Almeida o con la tercera vía con un o una dirigente ajeno a la administración autonómica y municipal de Madrid. Esta alternativa es la opción que defiende el secretario general, Teodoro García Egea, y la que cuenta con más respaldo en la dirección del PP. Pero es la menos probable porque Ayuso no se va a retirar ni aunque se lo pida Casado, aseguran fuentes próximas a la presidenta.

Sin ir más lejos, hoy, en el II Encuentro de Sensibilización y Sostenibilidad en la sede de Vocento, insistió en que su «ilusión» es desarrollar su proyecto político al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid y del PP regional.

Admitió que situaciones como la que se vive ahora «desgastan» al partido «o desvían la atención» de los verdaderos problemas del país. Pero reclamó que no se dramatice porque «esto acabará bien». No están tan seguros en la calle Génova 13, donde crece la preocupación por la prolongación del pulso y el caso omiso de la presidenta a las peticiones de silencio.

Debate estéril

En sintonía con la línea dibujada por Casado este domingo, la dirección del PP tampoco quiere dar pábulo a las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo contra el secretario general, al que acusó tener una concepción «testosterónica» de la dirección del partido y practicar «el mobbing, el bullying y el acoso impúdico» con quienes no son de cuerda. «No nos vamos a distraer ni vamos a contribuir a debates estériles. Estamos centrados en lo importante», afirmó el portavoz de la dirección.

De las palabras de Montesinos se puede colegir que el PP no va a sancionar a la exportavoz popular en el Congreso a pesar del impacto de sus comentarios dentro del partido. Es la primera vez que un dirigente se rebela contra el intocable García Egea. La labor del secretario general tiene numerosos detractores internos, pero hasta ahora nadie había alzado la voz en público.

Ayuso, muy cercana a Álvarez de Toledo y muy distante de García Egea (tiene bloqueado su número en WhatsApp), también evitó alimentar la polémica y situó las palabras de la exportavoz parlamentaria en el terreno de las «opiniones personales».