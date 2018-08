Casado elude aclarar si conserva el ordenador con los trabajos de su máster Pablo Casado, presidente del PP. / Chema Moya (Efe) El presidente del PP reitera, en todo caso, que «colaborará» como «hasta ahora» e insiste en que ya ha dado suficientes explicaciones NURIA VEGA Madrid Jueves, 9 agosto 2018, 13:22

El presidente del PP ha eludido esta mañana aclarar si conserva el ordenador con el que realizó los trabajos para la obtención de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos y si lo entregará a la justicia. «Ya he dicho que colaboraré como lo vengo haciendo hasta ahora, que de esta cuestión ya he dado suficientes explicaciones y no voy a dar ningún explicación más», se ha limitado a responder Pablo Casado.

La titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, recordó al Tribunal Supremo, el órgano competente dado el aforamiento del líder de los populares, que en la rueda de prensa del pasado 10 de abril Casado aseguró haber recuperado sus trabajos de un antiguo portátil. El presidente del partido, en todo caso, ha evitado ahondar en el tema.

Sí ha denunciado cómo se está procediendo en este caso. «Ya no es una cuestión de dar explicaciones en los medios, sino de defender mi inocencia. Yo creo que en un Estado de Derecho no hay que demostrar la inocencia, sino que alguien tiene que demostrar la culpabilidad y, en este caso, no se está haciendo así; se está invirtiendo la carga de la prueba», ha censurado.

Contra el acercamiento de presos

El líder del PP se ha trasladado hoy a Santa Pola para participar en una ofrenda floral frente al monolito de la Plaza de la Diputación en recuerdo de la niña asesinada por ETA en 2002. Desde allí ha reiterado su oposición frontal al acercamiento de presos de la banda terrorista a las cárceles del País Vasco. Los últimos movimientos de dos reclusos arrepentidos son, a juicio de Casado, una «contraprestación a una moción de censura vergonzante» después de que el PNV apoyara la caída de Mariano Rajoy y la llegada, por lo tanto, de Pedro Sánchez a la Moncloa.

Tal y como ya advirtió al jefe del Ejecutivo en su última cita, el líder del PP ha incidido en que el Gobierno no podrá contar con los populares en esta cuestión. «Y, desde luego, no podemos aceptar que el delegado del Gobierno en el País Vasco me diga que no molestemos, que nos pongamos a un lado, que no incordiemos en este proceso -ha reprochado-. Bueno, pues lo siento mucho, el PP se basa como pilar fundamental en las víctimas del terrorismo y nosotros no es que molestemos, es que nos molesta profundamente que haya una cesión a aquellos terroristas y que, sin embargo, no se esté cerca de las víctimas del terrorismo».