Casado niega evitar la foto con Ayuso pero no coincidirán en la protesta policial El líder del PP y la presidenta regional, enfrentados por el control del partido en Madrid, no coinciden en público desde el pasado 19 de octubre

María Eugenia Alonso Madrid Viernes, 26 de noviembre 2021, 18:28 | Actualizado 18:51h.

La foto más esperada entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso tendrá que esperar. No porque el líder del PP esté evitando a la presidenta regional, con la que no coincide en público desde el pasado 19 de octubre, sino por problemas de agenda. «Cada uno llega a lo que puede», justificó este viernes Casado.

El jefe de la oposición llegará tarde a la protesta policial contra la reforma de la ley mordaza en Madrid, a la que asisten Ayuso y el alcalde José Luis Martínez-Almeida –el tercero en discordia en la guerra interna por el control del partido en la comunidad–, porque participa a primera hora en un acto con presidentes provinciales del PP en León. Una cita que, según explicó Casado, se celebra «por primera vez desde hace años» y además estaba convocada hace «un mes y medio».

La intención del líder de los populares es adelantar su intervención a las 9.30 horas y después poner rumbo a la capital, donde la manifestación está previsto que se prolongue hasta las 14.30 horas. La presidenta autonómica acudirá a la marcha al inicio, en torno a las once, explican desde su equipo, por lo que difícilmente se cruzarán. «Es una cuestión simplemente de poder estar en León más pronto y llegar a Madrid más tarde», dijo Casado, molesto porque se diga que intenta evitar a Ayuso.

Problemas de agenda

El líder del PP insistió en que el jueves acudió a cuatro actos y a tres estaban también invitados la presidenta de la Comunidad y el alcalde de Madrid. «Cada uno –aseveró– llega a lo que puede, o puede estar presente en los actos que sean». En los dos últimos congresos del partido que ha habido (Castilla-La Mancha y Andalucía), el programa se ha organizado de manera que no tuvieran que verse. «Si va o no va no es por no coincidir con Isabel sino porque la agenda no se lo permite», zanjó Martínez-Almeida.

Ambos dirigentes tampoco coincidirán en el acto del día de la Constitución que el Gobierno regional organiza el 3 de diciembre porque Casado tiene previsto un viaje a Grecia. «Siendo el líder de la oposición y con una agenda de peso internacional, entiendo que no puede estar en todas partes a la vez», le disculpó Ayuso.

La tradicional comida navideña del PP de Madrid está, además, en el aire. El aumento de los contagios por covid y la posibilidad de que la situación se vaya agravando en los próximos días en la Comunidad obligará, con casi seguridad, a cancelar la cita en la que los dos dirigentes debían coincidir.