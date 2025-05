Casado insta al Gobierno a aplicar un 155 educativo si la Generalitat no acata la sentencia El líder del PP ofrece sus votos en el Senado a Sánchez para que en Cataluña se garanticen el 25% de las clases en castellano

María Eugenia Alonso Madrid Miércoles, 24 de noviembre 2021, 12:43 | Actualizado 18:55h. Comenta Compartir

El líder del PP, Pablo Casado, ha ofrecido este miércoles sus senadores al PSOE para aplicar el artículo 155 educativo en Cataluña si el Ejecutivo de Pere Aragonès no acata la sentencia del Tribunal Supremo y no garantiza el 25% de las clases en castellano. Así lo ha expresado el jefe de la oposición en la concentración organizada en Madrid por las asociaciones de la Guardia Civil y sindicatos de la Policía Nacional contra la derogación de la 'ley mordaza'. «Le ofrezco nuestros senadores para que si tiene que aplicar el artículo 155 solo en éste ámbito educativo, lo haga», ha afirmado.

Casado ha advertido al presidente del Gobierno que está «obligado» a hacer cumplir las sentencias de los tribunales y si la Generalitat «se declara en franca rebeldía tiene que hacer todo lo que está en su alcance para hacerlo cumplir». «Tiene la obligación de defenderlo o si no -ha avisado-, estará prevaricando».

El Ejecutivo ha recalcado esta mañana que es al Gobierno catalán al que le compete ejecutar la sentencia del Supremo. «El Gobierno no tiene esas competencias. Los jueces hacen su trabajo y nosotros ejecutamos», ha defendido la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

No obstante, la Generalitat ha dejado claro que no quiere acatar la sentencia y, de hecho, el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha pedido por carta a los directores de los centros educativos catalanes que no cambien su proyecto lingüístico docente. «Queremos que sigáis trabajando exactamente como hasta ahora», les ha transmitido en la misiva.

Más información El Gobierno no pedirá la ejecución de la sentencia del catalán, según el Govern