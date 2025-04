Casado convoca a la ejecutiva del PP con su liderazgo en el alero

Ramón Gorriarán Madrid Domingo, 20 de febrero 2022, 14:58 | Actualizado 23:03h. Comenta Compartir

Pablo Casado ha convocado este lunes a las 11:00 horas al comité de dirección del PP para rendirse o resistir. No tiene más opciones porque el tiempo de las opciones intermedias ha pasado a mejor vida. Fuentes populares partidarias y críticas con el líder coinciden en situar al jefe de la oposición ante esa encrucijada.

El presidente del PP se enfrenta a una triple presión. La interna, encabezada por los barones pero a la que se han sumado dirigentes de todos los niveles que reclaman su salida; la de la calle, la manifestación ante la sede de la calle Génova ha impactado en el entorno del líder popular; y la mediática que exige su cabeza.

Casado, sin embargo, tiene resortes orgánicos para resistir. El PP es un partido muy presidencialista que otorga un amplio margen de maniobra al líder. El presidente controla las convocatorias de los órganos directivos, tiene una rotunda mayoría de dirigentes aliados en las distintas instancias del poder interno y la voluntad de los cuadros altos y medios se impone a la de la militancia. El problema que tiene Casado ahora es que no sabe con qué apoyos internos cuenta.

El sorprendente desenlace de la reunión que mantuvo el viernes por la tarde con Isabel Díaz Ayuso descolocó a muchos 'casadistas' y reforzó a los 'ayusistas'. Tras las tres horas cara a cara en su despacho de la calle Génova, dio por buenas las explicaciones de la presidenta madrileña sobre las gestiones comerciales de su hermano, después de haberlas tachado el día anterior de tráfico de influencias. Ayuso, ademas, se negó a aceptar las condiciones de Casado para zanjar la crisis y a pesar de ese desplante dio por archivado el expediente abierto a la presidenta.

«No entiendo nada», comentó un dirigente cercano al líder de los populares. «Teníamos y tenemos razón», afirmaban exultantes en el equipo de la Puerta del Sol. Las acusaciones de espionaje y corrupción se eclipsaron ante lo que de verdad se dirime en esta crisis, una pugna por el poder.

Casado quedó muy debilitado tras la reunión, un encuentro exigido por los barones con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, a la cabeza, erigido en árbitro de la guerra civil de los populares. La salida del secretario general, Teodoro García Egea, un clamor en los distintos ámbito del PP que se vio multiplicado tras el lapidario diagnóstico de Feijóo -«el manejo de este conflicto ha sido absolutamente desacertado»- ya no es suficiente. Lo que está en cuestión es el propio liderazgo de Casado.

Sin crédito de los barones

Los apoyos públicos empezaron a flojear. La vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán, fue una de las pocas que salió hoy a la palestra para mostrar su «plena confianza en el secretario general y en sus acciones» y para pedir el cese de los «ataques continuos para desestabilizar a nuestro partido». El presidente de Murcia, Fernando López Miras, un incondicional del secretario general, defendió que el trabajo de Casado y García Egea «ha sido bueno» porque el PP ha logrado «rearmarse orgánicamente». Pero la frenética actividad del 'casadismo' en las redes sociales en los días anteriores desapareció.

Entre los barones del partido, aunque el único que ha dado la cara ha sido Núñez Feijóo, se ha extendido la convicción de que el liderazgo de Casado ya no tiene crédito y hay que taponar la hemorragia de inmediato. No hay más tiempo. Ya lo dijo el presidente de la Xunta de Galicia: «Espero que no necesitemos llegar a un congreso para solucionar un problema. Porque si no, vamos a un congreso sin solucionar los problemas».

Pero el problema sigue sin resolverse después de cuatro días de convulsiones internas en los que la cotización del liderazgo de Casado se ha desplomado, la figura de Ayuso se ha devaluado y solo el ascendiente político y moral del presidente de Galicia se ha revalorizado. Feijóo, como hace siempre, esconde sus cartas y calla sobre sus intenciones. Sabe que esta vez más que nunca todos los ojos del partido le miran.

En este marco tormentoso, Casado se reúne mañana con su comité de dirección, su núcleo duro que bendecirá lo que él proponga. Las dimisiones, la suya y la del secretario general, están sobre la mesa aunque serán la última baza. No parece que pueda prolongar el pulso con Ayuso después de haber aceptado sus argumentos. Tampoco puede dejar al PP abierto en canal hasta el congreso ordinario de julio.

La alternativa de un cónclave extraordinario sería la más razonable. La convocatoria está en manos de dos tercios de los miembros de la Junta Directiva Nacional, que con una abrumadora mayoría 'casadista' le permitiría controlar los tiempos. Pero se ha abierto la incógnita de discernir con cuántos apoyos tiene ahora en ese órgano. En tiempos de volatilidad política como el actual identificar los aliados no es tarea fácil y podría ser víctima del fuego amigo que con tanta pericia se practica en el PP.

Un congreso al que, salvo sorpresa monumental, no podrá presentarse, según fuentes críticas y aliadas. Su incapacidad para atajar la crisis, amén de otras flaquezas discursivas y electorales, le han cerrado el paso para revalidar su liderazgo.

Ayuso y la «honorabilidad» de la Comunidad de Madrid La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, retomará este lunes su agenda oficial institucional para recuperar la «honorabilidad» de la capital que ha sido «puesta en cuestión» por «acusaciones sin fundamento». Así lo han confirmado fuentes de la Comunidad de Madrid, que indican que Ayuso asistirá a la Conferencia de Presidentes el próximo jueves y viernes que se celebra en La Palma, recobrando su agenda tras el duro cruce de acusaciones han tenido lugar estos días entre la dirección nacional del Partido Popular y la presidenta madrileña y que, según señalan las mismas fuentes, han puesto «en cuestión» la honorabilidad de la Comunidad de Madrid.