Casado acusa al PSOE de promover el «revisionismo histórico» para cambiar la Constitución sin el PP

María Eugenia Alonso Madrid Lunes, 29 de noviembre 2021, 14:48 | Actualizado 17:55h. Comenta Compartir

Pablo Casado acusó este lunes a Pedro Sánchez de promover un «revisionismo histórico» con el propósito de «justificar» cambios en la Constitución sin contar con el PP. Lo hizo durante la clausura de un debate en el Congreso sobre «los valores constitucionales», que contó con la presencia de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, padre de la Constitución, y en el que el líder de los populares se volvió a erigir como garante del texto del 78.

A una semana de que se celebre su 43º aniversario, Casado rechazó cualquier modificación en la Carta Magna sin la participación del principal partido de la oposición. «El acuerdo de todos –avisó–, sólo se puede cambiar por el acuerdo de todos». Y defendió un «constitucionalismo militante», y no melancólico, que no reduzca la Constitución a «un texto bonito dentro de un cristal blindado». La Carta Magna, insistió, no se hizo solo para «recordarla y exhibirla» sino para «tomarla en serio y hacerla realidad en la calle».

El jefe de la oposición arremetió contra la Ley de Memoria Democrática que plantea el Ejecutivo porque arroja sombras sobre «la democracia española» y sobre «el fundamento del proyecto europeo» cuyo espíritu alentó la Constitución española. «Con las actitudes y las intenciones que laten en esta iniciativa», dijo Casado sobre la norma, «la Unión Europea no existiría hoy y sin ella España no tendría futuro».

En su intervención, el presidente del PP incidió también en que cualquier «ataque» al espíritu de la Transición y a su resultado práctico «es un ataque directo al europeísmo». Sin hacer mención a Vox, cargó contra quienes ponen en duda la pertenencia a la Union Europea y contra quienes la cuestionan «por la vía de los hechos, ignorando los compromisos adquiridos».