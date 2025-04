Las carreras políticas del Hipódromo

R. C.

David Guadilla Martes, 9 de agosto 2022, 00:12

El Hipódromo de La Zarzuela celebró este sábado uno de esos eventos que tratan de rodear de glamour las noches madrileñas. Apuestas, copas, gastronomía... Organizado ... desde hace meses, el título llamaba a la fiesta: 'Vuelve la movida'. Y lo ha hecho, pero no como esperaban sus promotores. Porque el centro se ha convertido en el escenario de una de las carreras más sorprendentes de los últimos años. Y no de caballos, sino profesional. La semana pasada se hizo público que la exjefa de prensa de Pedro Sánchez, Maritcha Ruiz, será recolocada como presidenta de las instalaciones hípicas, una institución con más de 90 años de historia. Podrá llegar a cobrar 113.000 euros al año. No tiene experiencia en este mundo y el PSOE justifica su colocación por su experiencia en «marketing y comunicación». Es el último ejemplo de cómo las sociedades públicas se utilizan en ocasiones como refugio para políticos o asesores que han perdido su puesto.

El salto tiene un segundo componente a destacar. Sustituye en el cargo a Francisco Salazar. Hasta el pasado verano era el número dos de Iván Redondo en la Moncloa. Cuando su jefe fue cesado por Sánchez, a Salazar se le encontró una salida. ¿Dónde? En el Hipódromo. En este caso la tormenta fue menor. Aparte de su currículum político, Salazar estuvo varios años al frente del Gran Hipódromo de Andalucía. Este recinto está ubicado en el municipio de Dos Hermanas, lo cual también tiene su importancia. La localidad sevillana estuvo dirigida durante casi dos décadas por Francisco Toscano y sin Francisco Toscano quizás Sánchez no hubiese podido llegar a La Moncloa. Cuando el actual presidente intentó recuperar el liderazgo del PSOE tras el convulso comité federal de octubre de 2016, el alcalde andaluz se convirtió en uno de sus principales apoyos y figura clave para que buena parte de la militancia de la región diese la espalda a Susana Díaz. Las claves Relación Maritcha Ruiz ha sido uno de los principales apoyos de Sánchez durante los últimos años.

Relevo Sustituye a Francisco Salazar, quien tras dejar la Moncloa hace un año ha vuelto al Gobierno.

Nómina El sueldo de Ruiz puede llegar a los 113.000 euros, no tiene experiencia en el sector hípico

Antecedentes Santiago Abascal y Toni Cantó son otros ejemplos de recolocaciones singulares Salazar apenas ha estado un año en el Hipódromo de La Zarzuela. En julio ha vuelto a Moncloa, al frente de una nueva secretaría denominada de Planificación Política. En este juego de sillas, ha sido cuando Maritcha Ruiz ha ocupado la de Salazar. El movimiento se debe a que, aunque pueda parecer lo contrario, el Hipódromo de La Zarzuela es un organismo público. Más del 95% de sus acciones pertenecen a la SEPI; el resto a Loterías y Apuestas del Estado. De hecho es una de las 15 empresas en las que la SEPI tiene una participación mayoritaria. Las otras catorce son, entre otras, Correos, la Agencia Efe, Hunosa, Navantia... En el Hipódromo no sólo se celebran carreras de caballos, también eventos, conciertos, fiestas... El nombramiento de Ruiz fue avalado por el Consejo de Administración, conformado en su mayoría por cargos públicos del Gobierno. La nueva presidenta del Hipódromo es una persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez. Ambos fundaron la agrupación socialista del barrio madrileño de Tetuán a mediados de los noventa y con ella inició su carrera para liderar el PSOE. Durante los últimos años fue directora de comunicación del partido. La tormenta desatada esta semana es el último ejemplo de algo que ha sucedido en otras ocasiones y que tiene dos variables: la colocación de un dirigente afín en una empresa de relevancia pública con el objetivo de ejercer un relativo control sobre ella o la ubicación de cargos públicos que se han quedado fuera de juego en sociedades u organismos de segundo nivel, lo que habitualmente se podría englobar en la definición de chiringuitos. Otros casos En el primer caso podría situarse Correos. Su actual presidente es Juan ManuelSerrano. También fue uno de los principales apoyos de Sánchez al inicio de su 'asalto' al frente del PSOE. Durante años fue su jefe de prensa. Los ejemplos sobre la recolocación de políticos en empleos de reserva es más amplio. Uno es el de Santiago Abascal. Tras dejar el País Vasco, el actual presidente de Vox se mudó a Madrid y fue ubicado por Esperanza Aguirre como director de la Agencia de Protección de Datos de la comunidad, y luego al frente de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social. Este organismo no tenía actividad y solo contaba con dos empleados, él y un ayudante. Algo parecido a la Oficina del Español-Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, una entidad de nueva creación en la que el Isabel Díaz Ayuso colocó el año pasado a Toni Cantó tras ficharlo de Ciudadanos. Mientras tanto, la vida en el Hipódromo continúa. Este jueves hay otra cita con las carreras. Y el sábado vuelve la movida.

