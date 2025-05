ERC carga contra la ANC y deja en el aire participar en la Diada

cristian reino Barcelona Lunes, 5 de septiembre 2022, 17:03 Comenta Compartir

ERC cerró este lunes filas con la decisión del presidente de la Generalitat de no acudir a la manifestación independentista que la ANC organiza el domingo con motivo de la Diada catalana del 11-S y dejó en el aire la participación de los miembros de su cúpula.

Las aguas bajan muy revueltas en el campo secesionista. Esquerra cargó contra la ANC, a la que acusó de fomentar división y de llevar una «deriva autodestructiva» en el soberanismo. A día de hoy, la única dirigente de ERC que ha confirmado su presencia en la manifestación es Carme Forcadell, que fue presidenta de la ANC. Todos los demás, amagan con no acudir. Oriol Junqueras, por ejemplo, fue pitado y abucheado el año pasado. La formación republicana ha dado libertad a sus cargos y militantes para hacer lo que consideren con la protesta organizada por la entidad nacionalista. Pero la dirección del partido de Junqueras ya advierte de que no se siente cómoda con el planteamiento de manifestación, en el que se pone el foco de la crítica en los partidos independentistas y en el Govern y no en el Estado español. Y exige a la ANC que reformule la convocatoria para que sea más transversal e inclusiva y todos los independentistas puedan verse representados. Si no hay cambios, es de esperar un plante por parte de la mayoría de dirigentes republicanos.

En cambio, se prevé un pleno de presencia de líderes de Junts. Los dos socios volvieron a engancharse ayer y tensionaron el Govern. ERC tachó a Junts de irresponsable por querer «desestabilizar» al Ejecutivo, al estar en el gobierno y en la oposición al mismo tiempo, mientras que los junteros acusaron a los republicanos de generar «inestabilidad» por no cumplir el acuerdo de legislatura. Junts, que amenaza con salir del Govern, ha dado un mes a Aragonès para que dé un volantazo y ponga rumbo hacia la independencia.