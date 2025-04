Camps atribuye a Génova la contratación de 'Gürtel' y considera al Bigotes «colaborador político»

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps (2003- 2011) ha declarado este miércoles como acusado en el juicio de una pieza separada del 'caso ... Gürtel'. Procesado por delitos de prevaricación y fraude y con una petición de pena de dos años y medio de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público, Camps ha responsabilizado a la «dirección nacional» del Partido Popular de la contratación con las empresas de la trama 'Gürtel'.

Lo hizo tras una pregunta de la fiscal anticorrupción sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas del Grupo Correa, del servicio de montaje del expositor valenciano en Fitur 2009 por 360.000 euros. «(Este contrato) es como la nada, es absurdo que me ocupase de esto», ha dicho Camps.

El acusado ha asegurado que la decisión de descargar en el Grupo Correa la organización de los actos de la formación regional vino decidida por «la gran instancia». «Nuestro partido es un partido centralizado, somos militantes del PP de España, no somos un partido federado, somos un partido nacional. Quien me lleva la campaña electoral del presidente de la comunidad es el partido de España. Todo está diseñado desde la dirección nacional», ha aseverado en respuesta a las preguntas de la fiscal Concepción Nicolás.

El otrora mandatario autonómico ha reforzado sus palabras después de que el Ministerio Público le expusiera una foto de un acto en el que habría participado el entonces líder del partido, Mariano Rajoy. «A mí nadie me dijo nada de ese señor», ha apuntado, en relación a uno de los cabecillas de la trama: Álvaro Pérez, alias 'el Bigotes', administrador de Orange Market, a quien definió como «colaborador político» pero en ningún caso «amigo».

«Fíjese cómo estamos Rajoy y yo en un acto del PP y este señor (Álvaro Pérez) está de cuclillas como tiene que estar. Fíjese como está el PP nacional. Nadie me dijo nada y nadie dijo nada extraño», ha añadido Camps para justificar su inocencia sobre la presunta influencia en la adjudicación de Fitur 2009 a 'el Bigotes' para paliar la deuda que el partido regional había adquirido con su empresa.

«Fui a su boda por la relación política»

El acusado ha defendido que su cargo estaba a las cosa importantes, a la financiación de la región y al tema del agua, y que la presencia de la Generalitat en Fitur era como la «nada». «Cómo voy a saber yo quién hace Fitur si entonces no sabía ni quién construyó el hospital de Denia. Tendríamos un problema si un presidente regional tiene que saber quién hace qué, porque creo que no le corresponde. Nunca jamás me ha preocupado quién ha organizado los actos en mis 40 años en el PP», ha argumentado Camps, que reiteró cualquier relación personal con Álvaro Pérez, «solo profesional».

«Estoy aquí libre y feliz, libérrimo, libre de cualquier tipo de esclavitud con ninguna persona y menos con esta gente», ha enfatizado el expresidente. «Nunca tomé un café, ni comí, ni paseé ni fui a un jardín con él», ha añadido Camps. ¿Pero fue a su boda?, le recordó la fiscal. «Sí, pero solo porque tenía una relación política conmigo. De ahí que hable de lealtad en la conversación intervenida de la Navidad de 2008», ha señalado el acusado en referencia a la llamada en la que ambos mostraron su querencia -el famoso «te quiero un huevo» de 'el Bigotes'- y quedaron en hablar de «nuestro tema».

«El 'tema' era sobre el partido, la organización de actos, y lo 'nuestro' es el PP, en el que él trabajaba», ha reiterado Camps, antes de pedirle a la fiscal que le levante la acusación porque no hay nada. «Ojalá lo hiciera ahora para entrar en la carrera política», ha dicho entre risas, a lo que el presidente del tribunal, José Antonio Mora, le ha recordado que un juicio «es algo serio» y le ha exigido que se comportase.