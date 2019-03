Calvo afirma que el PSOE «no abandona» su idea de una España plurinacional La vicepresidenta matiza aun así que ahora son otras reformas constitucionales las prioritarias y niega la posibilidad de que Cataluña se independice PAULA DE LAS HERAS Madrid Jueves, 28 marzo 2019, 11:07

La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha subrayado hoy que el hecho de que entre las 110 medidas prioritarias del programa del PSOE, que ayer presentó Pedro

Sánchez, no haya ninguna respuesta a la crisis institucional de Cataluña no quiere decir que el documento completo (aún por publicar) no aborde ese problema ni que los socialistas renuncien a una reforma constitucional de corte federal que, como se acordó tras la victoria de Pero Sánchez en las primarias del partido en julio de 2017, «perfeccione el carácter plurinacional» del Estado.

«Nosotros -ha afirmado la número dos del Ejecutivo en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE'- no abandonaos nada de lo que hemos decidido en nuestro 39 congreso; somos un partido serio». Otra cosa, según ella, es que en el ejercicio de las «responsabilidades del Gobierno» lo socialistas vayan a dar «los pasos que corresponden en cada momento». Eso significaría ahora modificar la Carta Magna para otro tipo de cuestiones como la limitación de los aforamientos para las que, al menos aparentemente, sí existe un mayor consenso.

Calvo ha defendido que el PSOE ha sido muy claro «desde el minuto uno» sobre cuál es su receta para dar salida «al conflicto que le han provocado a Cataluña los independentistas y el abandono del Gobierno del PP». Y esa receta consiste, según sus palabras en, «cumplimento de la ley y diálogo».

En esa línea, ha matizado al líder del PSC, Míquel Iceta, que ayer planteó en una entrevista al diario 'Berria' que si las demandas independentistas alcanzaran el 65% en Cataluña habría que buscar instrumentos políticos para encauzarlas. «Nuestro país no tiene estructura jurídica para que nadie con nigún referendum rompa el estado español; no hay debate», ha zanjado.