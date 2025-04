Calviño traslada a los líderes del G-20 su «confianza» en la reelección de Sánchez

«El próximo Gobierno de España estará liderado por PedroSánchez». La vicepresidenta primera en funciones,Nadia Calviño, que este fin de semana ha ostentado la ... máxima representación española en la Cumbre del G-20, celebrada en Nueva Delhi (India), por el positivo en covid del presidente, trasladó este domingo a los principales líderes mundiales su «confianza» en la permanencia del actual Gobierno en la Moncloa. La declaración no es solo un simple augurio, ya que se produce en un momento clave de las negociaciones para la investidura del líder socialista, en las que Ferraz aún esconde su respuesta a Carles Puigdemont, que exigió la amnistía a los encausados por el 'procés' a cambio del apoyo de los diputados de Junts.

Pese a las incógnitas que rodean estas conversaciones, entre ellas el encaje constitucional de la medida, la ministra de Economía, que no suele entrar en cuestiones políticas de fondo y prefiere mantener un perfil técnico, reconoció que durante sus dos días de estancia en la cita le han repetido dos preguntas. «La primera de ellas es cómo se encuentra Sánchez, y les he explicado que está bien, y que esperamos dejar atrás cuanto antes este diagnóstico de covid. Todos me han trasladado mensajes de forma cariñosa hacia el presidente», desveló Calviño.

La otra cuestión está, según indicó, relacionada con la actualidad doméstica del país y sus posibles repercusiones internacionales. Es decir, si España se encamina o no a una repetición electoral. «He tenido ocasión de explicarles que estamos pendientes de la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo, que tiene que explicar a los españoles cuál es su proyecto y ver qué apoyos tiene, que todo indica que no tendrá los suficientes. E inmediatamente después nos pondremos en marcha para constituir un Gobierno con agenda progresista, de concordia, de convivencia», señaló la vicepresidenta.

Calviño quiso poner en solfa la, en su opinión, preocupación internacional por el futuro de España. Desde el PSOE siempre destacan el papel de Sánchez en estas citas en las que, sostienen, el presidente es «apreciado» y se mueve con soltura. «He compartido con ellos un mensaje de confianza en que el próximo Gobierno de España estará liderado por Pedro Sánchez, y, por tanto, un mensaje de confianza para todos los socios y aliados internacionales», añadió durante su intervención en Nueva Delhi.

Inquietud entre los socios

Desde la Península Ibérica, sus potenciales socios de investidura se encargaron, en cambio, de enfriar estas expectativas y mantener la petición de «acuerdos tangibles»antes de firmar su compromiso con Sánchez. En el PNVseñalan que la actual legislatura, de no morir prematuramente, «será distinta a la anterior». El Gobierno se manejó entre 2020 y 2022 entre calamidades inéditas como una pandemia, la erupción de un volcán en la isla de La Palma o la invasión rusa de Ucrania. Un contexto en el que se apeló al resto de fuerzas parlamentarias a arrimar el hombro y que permitió, entre otros éxitos, sacar adelante tres Presupuestos seguidos con la mayoría del Congreso.

Sin embargo, de triunfar la investidura de Sánchez, el Gobierno se vería abocado a duras negociaciones parlamentarias para sacar cada proyecto legal, con unos aliados que, avisan, se lo pondrán más difícil.

Por ello, los nacionalistas vascos, que presumen de su relación con Junts, piden articular un acuerdo a tres bandas antes de que se celebre la sesión plenaria que podría mantener a Sánchez en la Moncloa. Además, avisan de que si en el PSOE albergan la esperanza de que una eventual repetición electoral pueda beneficiarles, esto sería «un error de cálculo». Junts, por su parte, reitera que no renunciará a la unilateralidad «como recurso legítimo para hacer valer sus derechos», como resaltó en un comunicado previo a la Diada. Dos posicionamientos que contrastan con el optimismo de Calviño.