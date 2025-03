La burguesía catalana exige pasar página del 'procés' y centrarse en la economía

Cristian Reino Barcelona Lunes, 11 de julio 2022, 16:44 Comenta Compartir

Semana decisiva para el mundo de la empresa en Cataluña. El Círculo de Economía, influyente lobby de la burguesía catalana, celebra mañana martes elecciones por primera vez en sus más de 60 años de vida, y en siete días, el lunes próximo, la gran patronal Foment del Treball, adscrita a la CEOE, ratificará a su actual presidente, Josep Sánchez Llibre, exdiputado de CiU en el Congreso. El 'procés' ya queda atrás, pero sigue teniendo consecuencias, también en el mundo económico.

Sin ir más lejos, Sánchez Llibre, que afronta su segundo mandato y que culpa al procés de que Cataluña ya no sea la locomotora económica de España, ha situado el regreso de las 5.000 sedes empresariales que abandonaron Cataluña en 2017 por miedo a que se consumara la independencia como el objetivo de su mandato. Apoya la mesa de diálogo y reclama estabilidad institucional. El empresariado catalán se puso de perfil y no supo o no quiso evitar el 'procés' y ahora, en su gran mayoría, reclama pasar página y centrarse en las cuestiones económicas.

El exdiputado de Unió ha recibido 350 avales para optar a la reelección y no se ha presentado un candidato alternativo, por lo que no serán necesarias las urnas. Sí en cambio en el Cercle de Economía. Hasta la fecha, el presidente siempre se había elegido por consenso. Pero esta vez hay dos candidaturas: Jaume Guardiola, exconsejero delegado del Banco Sabadell, y Rosa Cañadas, presidenta del fondo Trea Capital.

Tres de las cuatro principales organizaciones empresariales de Cataluña están alejadas de las posiciones políticas que defiende la mayoría independentista que gobierna en la Generalitat. Solo la Cámara de Comercio de Barcelona, controlada por la ANC, sitúa la secesión como un objetivo. El pleno de esta institución aprobó recientemente una declaración de reconocimiento formal del Consejo para la República de Puigdemont como «institución» para alcanzar la independencia. La dirección viajó además a Waterloo. Asimismo, la Cambra, como se la conoce en catalán, aprobó eliminar la corona borbónica del escudo de la entidad, presente desde el siglo XVIII.

Las otras tres grandes organizaciones empresariales orillan la cuestión soberanista. En el debate de candidatos en el Cercle, tanto Guardiola como Cañadas abordaron el conflicto político, pero ambos defendieron el encaje de Cataluña dentro de España, con pacto fiscal y mejor distribución de las inversiones. Guardiola, amigo de Artur Mas, afirmó que el modelo territorial en España no está resuelto y pidió a las administraciones no hacer política económica mirando solo desde Madrid. Cañadas fue clara: «La política catalana se ha de concentrar en la ecomomía». Ambos rechazaron visitar a Puigdemont en Waterloo. «No es prioritario», afirmó Guardiola. «No iría a perder el tiempo», aseguró más contundente Cañadas.

Mientras, el presidente de la patronal Pimec, Antonio Cañete, reclamó recientemente al presidente del Gobierno y al de la Generalitat, que participaron en un acto de la entidad, diálogo, consenso y compromiso y que las pymes estén presentes en el diálogo social. Cañete ganó hace un año las elecciones a la presidencia de la patronal Pimec, de la pequeña y la mediana empresa de Cataluña, con el 80% de los votos. Como oponente, concurría el candidato de 'Eines Pimec', Pere Barrios, que contaba con el aval de la ANC para intentar el asalto a la patronal catalana. Pero los empresarios le cortaron el paso para evitar que se repitiera la operación llevada a cabo en la Cámara de Comercio.

