María Luisa Segoviano: «La buena estrella al renovar el TC debe llevar a la concordia»

María Luisa Segoviano Astaburuaga (Valladolid, 1950) había impreso ya su nombre en las hemerotecas del país al haber sido la primera mujer en presidir una ... sala -la Cuarta, de lo Social- del Supremo. Pero en la última semana, esta especialista en Derecho Laboral que había pasado a la jubilación en octubre ha vuelto a copar honores al convertirse en la candidata -propuesta por los conservadores y asumida por los progresistas- que ha llevado al desbloqueo por el Consejo General del Poder Judicial de la renovación del Tribunal Constitucional y, con ello, a un alivio en el choque entre poderes que había sacudido el final de año. Segoviano atiende con naturalidad a este periódico al otro lado del teléfono. Una naturalidad infrecuente en una tan elevada Magistratura del Estado.

-Enhorabuena. Aunque no sé si, dada la crisis institucional que hemos afrontado, esta enhorabuena tiene matices.

-Para mí, la elección es un motivo de orgullo, de satisfacción. Me siento un poco como uno de los elementos que ha servido para empezar a pacificar y a resolver una situación que parecía irresoluble. En ese sentido estoy muy contenta, la verdad que sí.

-¿Se imaginaba cuando se retiró que iba a terminar en el TC?

-No, aunque es cierto que estando todavía en activo me postulé como candidata. Pero vamos, fue como una carta a los Reyes. Aunque primero hay que echarla, ¿no? Y ese primer paso yo lo di.

-¿Por qué pensaba que era adecuada para esta responsabilidad?

-Hablando de una manera totalmente objetiva, era muy importante que hubiera una magistrada especialista en Derecho Laboral. Junto a ello, creo que tengo un perfil que, si bien se ha calificado de progresista -y podemos decir que es así-, no presenta grandes aristas. Soy una persona bastante dada al diálogo, a llegar a acuerdos y a tratar de solventar las cuestiones que puedan plantearse sin adoptar posturas rígidas ni enrocadas.

-¿Y qué es para usted esa etiqueta de progresista?

-Bueno, las resoluciones que he venido dictando han tratado de estar acordes con la realidad social y la evolución de los tiempos, intentando garantizar los derechos de toda la ciudadanía y haciendo hincapié en las personas más vulnerables.

-¿E imaginó en algún momento que su candidatura de jueza progresista iba a ser defendida por los conservadores del CGPJ?

-Realmente son cuestiones muy complicadas, ¿no? Porque el funcionamiento de estos órganos tiene sus claves, que yo no conozco porque no he estado en ellos. Pero ya habían propuesto antes a Pablo Lucas, que también es un magistrado de perfil progresista. Así que no resultaba tan anómalo, porque lo que se intentaba era proponer personas que pudieran ser aceptadas por el otro grupo para desbloquear el tribunal. Lo que yo veo es un acto de generosidad por las dos partes que, finalmente, ha dado buenos resultados.

Conde-Pumpido o Balaguer «Lo que hay que buscar para presidir el TC es la persona idónea. Es un tema muy, muy delicado»

-¿No sintió que usted podía ser, digamos, una herramienta más para una estrategia de parte que para una vía de solución?

-Este último enfoque, el de la solución, fue el que vi y creí. Y por eso estuve de acuerdo en que se presentara mi candidatura.

-Ha asistido desde una posición singular a este insólito choque de poderes. Primero como magistrada jubilada, luego como candidata al TC y ahora ya como magistrada elegida. ¿Le ha preocupado la colisión? ¿Hay motivos para la inquietud?

-En un momento sí lo estuve porque vi posiciones muy enrocadas, enfrentamientos excesivamente broncos. Y eso, en una democracia, se debe evitar. Hay que tratar de buscar cauces de consenso, de acuerdos y de soluciones, y lograr lo que sea mejor para la ciudadanía. Espero y deseo que la renovación del Constitucional sea el inicio para la distensión del clima de enfrentamiento que se venía produciendo en todos los ámbitos.

-Esta renovación ha sido tormentosa: dos nombramientos polémicos del Gobierno, su reforma exprés de las leyes del Poder Judicial y del Constitucional que ha desembocado en el veto sin precedentes del propio TC del refrendo en el Senado. ¿Debe contribuir este nuevo TC a restañar heridas?

-En el devenir de todo tribunal hay épocas más polémicas, digamos, y otras más tranquilas. Yo espero que el período que se inicia ahora sea una época de sosiego. Y que adoptemos resoluciones que sean mayoritariamente aceptadas, aceptables y beneficiosas para todos. Ya veremos cómo es el devenir de este. Pero vamos a desear que todo salga lo mejor posible. Que la buena estrella de la renovación del tribunal, rompiendo una barrera que parecía infranqueable, continúe y sigamos todos por un camino de serenidad, concordia y buenas resoluciones.

-¿Qué habría hecho usted ante la impugnación del PP?

-Se trata de deliberaciones sobre cuestiones muy técnicas que hay que estudiar y examinar con sumo cuidado, y no dar opiniones. Porque las opiniones son fáciles. Y las de un magistrado o una magistrada tienen que estar fundadas en Derecho.

«No es lugar más idóneo»

-¿Abusa la política española del al recurso Constitucional? Tienen sobre la mesa un volumen muy relevante de leyes recurridas.

-Creo que hemos caído en la judicialización de todos los conflictos; conflictos políticos, jurídicos, de intereses, de familia. Todo acaba en los tribunales y eso no debe ser así. De hecho, todas las nuevas normas de eficiencia procesal se orientan a la mediación, la conciliación o el arbitraje. No siempre un tribunal es el lugar idóneo para resolver ciertos conflictos. Y los políticos tienen matices a los que no llegan el Derecho y los tribunales. Serán los protagonistas de ese enfrentamiento los que quizá tengan que sentarse a resolverlo.

El Supremo, en riesgo «Solemos decir que un tribunal con déficit de jueces se hunde en tres meses y se tardan tres años en levantarlo»

-Por preguntárselo de otra manera. ¿Sería aconsejable que los dos grandes partidos intentaran buscar vías de entendimiento y reconstruir los puentes que están rotos para proteger también la credibilidad del TC, para no colocarlo al límite?

-Siempre es deseable llegar a acuerdos, tender puentes, tratar de resolver las cosas. Que dos partidos sean antagonistas no quiere decir que tengan que tener actitudes obstruccionistas los unos respecto a cualquier iniciativa que hacen los otros. Es mucho más positivo, eficaz y satisfactorio que se llegue a consensos, que se busque una solución. Porque, en definitiva, lo que tienen que hacer es satisfacer a la ciudadanía. Y con los enfrentamientos eso no se consigue.

-¿Cuál es su preferencia para presidir el tribunal: María Luisa Balaguer o Cándido Conde Pumpido?

-Lo que hay que buscar es la persona idónea; luego será una o será otra. Hay que analizar los planteamientos que se vayan a hacer respecto a la presidencia, a cómo tiene que ser, qué es lo que hay que hacer... Es un puesto capital, clave, que tiene muchas más exigencias y muchas más funciones de las que a lo mejor en apariencia pueda presentar. Y es un tema muy, muy delicado.

-Usted encabezaba hasta hace un par de meses la Sala de lo Social del Supremo, una de las que mejor radiografían la conflictividad del país. ¿El bloqueo ya de cuatro años en la renovación del CGPJ y la falta de nombramientos puede acabar en parálisis?

-Esto lo advertí ya hace tiempo. Esa sala del Supremo, donde se resuelven todos los temas laborales y de Seguridad Social, tiene trece magistrados que en este momento son ocho; y a partir de julio serán siete. Y el número de asuntos no deja de crecer. Cuando me fui había más de 6.000. Solemos decir que un tribunal con déficit de recursos humanos se hunde en tres meses y que eso tarda en levantarse tres años. Y la demora en la resolución de asuntos siempre incrementa la dificultad de resolverlos, porque vienen nuevas leyes y nuevos asuntos: un semillero de pleitos porque no hay magistrados para solventarlos. Es muy grave. Y en lo Contencioso pasa algo parecido.

-Es decir, que urge que PSOE y PP se pongan de acuerdo para actualizar el Consejo y que este cubra las plazas vacantes.

-Sí, sí, yo diría que sí. Que se puedan hacer nombramientos de magistrados del Supremo para que empiece a funcionar otra vez con normalidad; y no al 60% o al 70% porque no tiene magistrados y a los que hay les es imposible ya dictar más resoluciones de las que dictan. Esto se lo puedo asegurar, porque me he ido de ahí hace dos meses y se está haciendo un gran esfuerzo.