Brutalidad a vigilar La legislación penal, el sistema judicial y los servicios de seguridad del Estado deben incrementar la tarea protectora de inocentes

La última sesión de control al Gobierno de este año comenzó con referencias al brutal asesinato de la joven profesora Laura Luelmo, víctima de un asesino que acababa de salir de prisión. España es uno de los países desarrollados más seguros, pero bastaría uno solo de estos asesinatos para justificar que se estudian más medidas policiales y judiciales que sirvan para proteger la vida de inocentes. Hace unos tres años, el Gobierno del PP –que contaba con mayoría absoluta entonces– introdujo en el Código Penal la prisión permanente revisable, con toda la oposición en contra, lo que dio lugar a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ya que, según ciertas opiniones jurídicas, tal figura equivale a la cadena perpetua, por lo que estaría en contradicción con la Carta Magna que dispone (art. 26 CE) que «las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social». El PSOE, antes y después de llegar al Gobierno, manifestó que no derogaría la figura antes de que el Constitucional expusiera su posición. Ayer, Pedro Sánchez reiteró esta posición, pero este dilema no agota el asunto. Hechos como el recién vivido en El Campillo (Huelva) encienden la indignación, pero también en momentos así hay que reiterar la conveniencia de no legislar en caliente: este nuevo crimen ha de inscribirse en la violencia de género que, desde la promulgación de la primera ley específica en 2004, ha experimentado numerosas evoluciones, la última de ellas en agosto pasado, cuando se implementó por decreto ley el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. De cualquier modo, el problema de fondo requiere un tratamiento continuo, en constante evolución y multidisciplinar, que cubra los diferentes frentes. Desde la sanción penal a los violentos a la protección de las víctimas, pasando por una intensa pedagogía social. En este caso, la laguna de nuestra normativa es bien clara: un individuo como el asesino de Laura Luelmo, recién salido de una larga condena por asesinato y con antecedentes de violencia sexual, debió haber sido sometido a una vigilancia cautelar que hubiera garantizado la seguridad de las personas de su entorno. La legislación penal y civil, el sistema judicial y los servicios de seguridad del Estado deben irse adaptando al desarrollo de la tarea protectora que garantice cada día más la integridad de todos en las calles. Lo de El Campillo no debería poder volver a ocurrir.