Borrell vincula el aumento de la cooperación al desarrollo a la aprobación de los Presupuestos Borrell. / EP El ministro de Exteriores reprocha a Podemos que no apoyará la senda de déficit, lo que hubiera permitido incrementar esta partida ANDER AZPIROZ Madrid Martes, 16 octubre 2018, 13:53

El ministro de Exteriores no ha querido dar cifras, pero ha reconocido que el dinero que se podría destinar el año próximo a cooperación al desarrollo está lejos de lo que el presidente del Gobierno y él mismo desean. Sí ha señalado que actualmente se gasta en torno al 0,2% del PIB aenesta materia, cuando en 2009 era el 0,46%.

Josep Borrell ha responsabilizado en parte a la oposición e, incluso, a sus aliados parlamentarios de que esto sea así. A la portavoz de Unidos Podemos, Noelia Vera, le ha reprochado esta mañana en el Congreso que su coalición no apoyará la senda de déficit que la Cámara baja rechazó en julio, y que aumentaba el margen de gasto en unos 6.000 millones. «No se puede mantener el techo de gasto a la baja y a la vez pedir que los sumandos crezcan», ha señalado durante su comparecencia ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El jefe de la diplomacia también ha destacado que Podemos no ha puesto condiciones para cooperación en el pacto que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han firmado para las cuentas de 2019. El tono del debate entre Borrell y Vera ha sido mucho más duro del que podría esperarse de dos aliados de gobierno. «Seguro que si Podemos hubiera puesto sobre la mesa la necesidad de que esa política tuviera un apoyo presupuestario mayor se le habría dado, no lo digo como una crítica sino como constatación de un hecho», ha afirmado.

Más suave ha sido el debate con PP y Ciudadanos, a quienes el jefe de la diplomacia ha solicitado responsabilidad de cara a la aprobación de los Presupuestos.

Borrell ha tendido la mano al resto de fuerzas para tratar la posibilidad de elaborar una nueva Ley de Cooperación y Desarrollo Sostenible. Aunque, según ha dicho, en España todos los problemas se quieren solucionar a golpe de nuevas leyes, en este caso la reforma de la norma es necesaria, ya que la actual tiene 20 años de antigüedad. Y el mundo ha cambiado mucho desde entonces, ha justificado.

Inmigración

El África Subsahariana debería de ser uno de los focos de atención de la cooperación internacional. No solo de España, sino de toda la UE, que en opinión de Borrell debe actuar de forma coordinada en una zona que es origen de la inmigración irregular hacia Europa.

Cuestionado sobre las devoluciones en caliente, el ministro ha justificado que se devuelva a una persona al otro lado de la valla fronteriza con Marruecos cuando ésta intenta sobrepasarla con violencia. Entonces es un problema de orden público, ha zanjado.