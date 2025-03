Borràs se reivindica y desafía a la ejecutiva de Junts: «No dimito, no me aparto»

Laura Borràs desafía al aparato de su partido. «Ni dimito ni dimitiré», lleva semanas advirtiendo desde que hace casi un mes fue condenada a cuatro ... años y medio de prisión y 13 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad documental. «Me mantengo firme, plantar cara nos permitirá alcanzar la independencia», afirmó este sábado. Todas las formaciones, salvo Junts, le han pedido que dé un paso al lado y se aparte de la presidencia del Parlament. Incluso un sector muy importante de la ejecutiva le pide que tire la toalla y abandone.

Pero Borràs insiste en que no piensa dimitir. Y este sábado exhibió músculo, en un claro mensaje a la dirección juntera: no solo no tiene intención de renunciar a la presidencia del Parlament, sino que tampoco cesará como presidenta de la formación en cuanto se abra el melón.

Borràs está a la espera de que la Junta Electoral responda a las alegaciones presentadas por el Parlament. La Cámara catalana justificó la no retirada del escaño al hecho de que la condena aún no es firme. Está recurrida al Supremo. En cuanto el órgano administrativo electoral resuelva, perderá el acta de diputada y cesará en la presidencia del Parlament.

Antes de entrar en la batalla, medio centenar de militantes, cargos intermedios y su sector más afín le rindieron este sábado un homenaje. Empezó a organizarse como una comida sorpresa y acabó como una demostración de fuerza del 'laurismo' dentro de Junts. Se celebró justo el día de la puesta de largo de la candidatura de Trias, lo que visibilizó la división en la formación: unos con Borràs y gran parte de la ejecutiva con el segundo.

Borràs se conjuró este sábado para seguir luchando, dar la cara y no doblegarse. «Entré en política para hacer la independencia y para eso me mantendré firme», aseguró. «No me rindo, no me aparto, no dimito: me quedo con vosotros para defender la independencia», señaló. Sus fieles leyeron un manifiesto, que denunció el «escarnio» al que, a su juicio, ha sido sometida. «La lucha por la independencia es más importante que el partidismo y las luchas por el poder, rechazamos todas las maniobras, vengan de donde vengan, para apartarla de la primera línea política al precio que sea», remató El manifiesto iba contra ERC y también contra la parte de Junts que la quiere fuera.

Las aguas siguen bajando muy movidas en el seno del partido. Hasta las elecciones, hay una especie de armisticio entre los diferentes sectores (pragmáticos frente a unilateralistas), pero en cuanto se cierren las urnas, volverán las hostilidades. Los primeros, con Jordi Turull a la cabeza, han apostado por Xavier Trias como candidato a la alcaldía de Barcelona y como punta de lanza del giro a la antigua Convergència que quieren darle al partido. Los fieles a Borràs insisten en la vía unilateral y en la retórica más radical. Puigdemont, en medio, no entra en peleas internas. Un buen resultado de Trias puede acelerar el final de la dirigente catalana.

Guerra interna

Como candidata a la presidencia de la Generalitat ya está descartada, en cuanto el Supremo convierta su condena en firme. Pero aún mantendrá la presidencia de Junts. Los que le tienen ganas irán a por todas. Pero su entorno, como este sábado pudo verse, la reivindica como activo político, más allá de lo que diga la sentencia del Supremo, pues insisten en que es una víctima del 'lawfare'. «Sufre una persecución política por ser la presidenta del Parlament, la presidenta de Junts y por ser independentista», afirmó en el acto una de sus más fieles escuderas, Aurora Madaula, que suena como posible sustituta al frente del hemiciclo catalán. Aunque los lauristas son partidarios de dejar el cargo vacante como protesta. Aragonès trata de rehacer la unidad secesionista ofreciendo a Junts un pacto para investir un nuevo presidente del Parlament.

Si se abre el melón de su relevo al frente del partido, el riesgo de escisión estará sobre la mesa. Hace tiempo se gesta una cuarta candidatura independentista para las elecciones catalanas, bajo la órbita de la ANC, que recibiría con los brazos abiertos a este sector de Junts.