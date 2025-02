Borràs se enroca mientras en Junts ya surgen voces que le piden que se aparte

Junts ha priorizado la cohesión interna y hasta después de las municipales no tomará decisiones respecto al caso Borràs. Tras la condena de su presidenta a cuatro años y medio de cárcel y 13 años de inhabilitación, la formación nacionalista ha cerrado filas y ... ha secundado su discurso victimista. El secretario general juntero, Jordi Turull, quiere evitar escisiones, aunque ya envía señales, sobre todo de cara a lo que puede pasar con la presidencia del Parlament.

La presidenta de la comisión de garantías del partido, Magda Oranich, salió este viernes en TV3 un día después de conocerse la sentencia para advertir de que «por ahora» no será expulsada del partido, para avisar que está condenada por «delitos comunes» y «no políticos» y para decir que si fuera ella «dimitiría» de la presidencia del Parlament por «dignidad».

Ningún dirigente de la formación se había manifestado hasta la fecha a favor de que Borràs se aparte. En cualquier caso, desde la dirección llevan semanas filtrando posibles sustitutos como aviso para navegantes. Su cargo como presidenta de la formación también está en cuestión.

Laura Borràs, en cambio, no piensa irse por propia voluntad. Este viernes dejó claro que dimitir no está entre sus planes. En estos momentos, está suspendida como diputada y como presidenta de la Cámara catalana. Está suspendida desde que fue procesada en aplicación de un artículo del hemiciclo catalán. Tras conocerse el fallo judicial, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el conjunto de las fuerzas del Parlament, salvo Junts, le exigieron que renuncie al cargo para que se pueda investir a un sustituto. «No dimitiré», afirmó este viernes en Rac-1 y en TV3. «La presidenta del Parlament se llama Laura Borràs, no hay otra», aseveró.

Es más, la dirigente nacionalista pidió al resto de fuerzas que si quieren acabar con la interinidad en la institución procedan a restituirla en el cargo. El Govern lo descartó de inmediato.

Convidada de piedra

Laura Borràs mantiene formalmente su cargo mientras siga siendo diputada, aunque no puede ejercer. Asiste a los plenos desde la tribuna de invitados, como convidada de piedra. No puede intervenir. Eso sí, tiene asumido que en breve podría ser cesada como parlamentaria y en consecuencia como presidenta del Parlament. Vox, Ciudadanos y PP ya han reclamado a la Junta Electoral que le retire el acta de diputada. Hay dos antecedentes que no juegan a su favor: el de Quim Torra, que fue desposeído de su acta de diputado sin sentencia firme, y el del diputado de la CUP, Pau Juvillà, a quien ella misma apartó como parlamentario.

De entrada, desdeña el indulto. Los jueces del TSJC que han firmado su sentencia proponen al Gobierno central que la indulte de forma parcial para que la condena pase de cuatro a dos años y pueda evitar entrar en prisión. Se niega aceptar la medida de gracia pues se considera inocente, pero además Pedro Sánchez lo descartó este viernes de pleno y le dio un portazo en la primera ocasión que tuvo para fijar su posición. «Entiendo que se tendrá que elevar al Tribunal Supremo y luego se tendrán que pronunciar distintas instancias judiciales y finalmente tendría que ser objeto de discusión en el Consejo de Ministros», advirtió el presidente del Gobierno desde China. «Es un caso flagrante de prevaricación y de mal uso de los recursos públicos», zanjó. En cualquier caso, esta patata caliente podría tardar más de un año en llegar al Consejo de Ministros.

Mientras, ejerce de ariete contra Pere Aragonès y contra ERC, a los que acusa de «colaborar con la represión» del Estado. Aragonès le pidió que se aparte y le recordó que su caso no tiene nada que ver con el 1-O.