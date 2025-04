El independentismo propone paralizar la actividad del Parlament

cristian reino Barcelona Martes, 1 de febrero 2022, 12:28 | Actualizado 15:07h. Comenta Compartir

Nuevo quiebro de última hora del independentismo. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha instado este martes a suspender la actividad parlamentaria en Cataluña como protesta por lo que a su juicio es una «injerencia» de la Junta Electoral en la Cámara catalana, al querer «imponer» la retirada del escaño al diputado Pau Juvillà, de la CUP. Borràs trata de ganar tiempo en su pugna con la Junta Electoral por el caso Pau Juvillà y sigue sin aclarar si desobedecerá al órgano de arbitraje. La Junta Electoral le dio el pasado viernes cinco días hábiles (hasta el viernes de esta semana) para que haga efectiva la retirada del escaño al dirigente anticapitalista, condenado por desobediencia a una pena de inhabilitación.

Antes de decidir si acata o no la orden del órgano de arbitraje, Borràs prefiere esperar a conocer la resolución del Tribunal Supremo y que la Comisión del Estatuto del Diputado de la Cámara catalana vote sobre qué hacer con el escaño del diputado de la CUP y secretario tercero de la Mesa. Por ello, ha propuesto en la reunión de esta mañana de la Mesa paralizar la actividad Parlament. No ha ido más allá de recomendar a los grupos que suspendan la actividad, porque los letrados le han advertido de que podía incurrir en delitos graves si adoptaba la decisión de cerrar las puertas del Parlament a cal y canto. Los grupos secesionistas, eso sí, han decidido desconvocar las comisiones parlamentarias que presiden, lo que paralizará de facto la actividad del hemiciclo.

En un declaración institucional desde el Parlament, Borràs ha calificado la situación de «extrema gravedad» y ha justificado la medida adoptada para defender los derechos de los diputados y mantenerse «firme contra la represión». Así, la Mesa ha acordado pedir que se reúna de manera urgente la Comisión del Diputado para emitir un informe sobre si se debe mantener o retirar el acta al diputado de la CUP. La parálisis del Parlament será un hecho inédito, en un hemiciclo que en los últimos años las ha visto de todos los colores: desde una declaración unilateral de independencia el 27-O de 2017, a los plenos del 6 y 7 de septiembre de 2017, un intento de asalto por parte de los CDR en 2018 o el asedio por parte de los grupos de indignados en 2011. Según Borràs, la Junta Electoral es un órgano administrativo y actúa a su juicio como una instancia «judicial». La presidenta ha criticado que contravenga un acuerdo del pleno e intente «imponerse» sobre la Cámara catalana.

Tanto Juvillà como el Parlament han presentado recursos ante el Alto Tribunal para pedir medida cautelares e impugnar la orden de la Junta Electoral. No obstante, en el caso de Quim Torra, similar al de Juvillà, el Supremo determinó que se le tenía que cesar como diputado a pesar de que se condena no era firme.

Pau Juvillà no ha participado en la reunión de este martes de la Mesa del Parlament, después de que la CUP anunciara ayer que se aparta de la actividad política por motivos de salud. No obstante, el cupero expresó su voluntad de mantener su condición de diputado. Si Borràs no le retira el acta, estará desobedeciendo a la Junta Electoral y se enfrentaría a consecuencias penales. El órgano de arbitraje ya ha hecho efectivo el cese de Juvillà, ya que ya ha nombrado a su sustituta, la siguiente en la lista de la CUP por Lleida.

Los grupos de la oposición han criticado con dureza la decisión de Borràs. El PSC ha calificado la decisión como «inaudita» y «esperpéntica» y ha avisado de que hará «todo lo posible» para que el Parlament mantenga su actividad. Es decir, los socialistas convocarán aquellas comisiones que presiden. Mientras Vox ha anuncia una querella contra la Mesa si no retira el escaño a Juvillà y Ciudadanos ha amagado con un recurso al Tribunal Constitucional.