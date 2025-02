Borràs carga contra ERC tras el ultimátum de la Junta Electoral

Cristian Reino Barcelona Viernes, 14 de abril 2023, 13:53 Comenta Compartir

El caso Borràs lleva camino de convertirse en una batalla mano a mano entre ERC y Junts. El día después de que la Junta Electoral activara ayer la cuenta atrás en el proceso de retirada de su escaño, la dirigente de Junts ha arremetido duramente contra la vicepresidenta del Parlament, Alba Vergès, que es quien está ejerciendo sus funciones de presidenta de la Cámara catalana desde que fue suspendida tras ser ser procesada. Borràs ha acusado a Vergès de haber vulnerado sus derechos de manera «deliberada, injusta, premeditada y antidemocrática». Desde ERC le han replicado que se equivoca de adversario, que ataca a los republicanos por «una causa personal y que »deliberada, premeditada, injusta y antidemocrática son buenos adjetivos para definir la corrupción«.

La líder nacionalista descarga toda la presión sobre la dirigente de Esquerra, que es a quien la Junta Electoral ha dado diez días para que mueva ficha y le informe si ha retirado el escaño de Borràs o le diga qué iniciativas ha puesto en marcha. La presidenta de Junts no perdona a ERC que impulsara, junto al PSC y la CUP, aplicar el reglamento de la Cámara el pasado mes de julio y aprobara su suspensión como presidenta, después de ser procesada por delitos de corrupción.

De entrada, es poco probable que Esquerra fuerce al máximo la situación e inste a apartar ya a Borràs de su escaño. Vergès defenderá el reglamento del Parlament y alegará ante la Junta Electoral que la dirigente no tiene una condena firme y que por tanto no se le ha de dejar sin escaño. La Junta Electoral, no obstante, recordó al Parlament, en su resolución de ayer, que ante la inactividad de la Cámara está facultado para actuar.

Desde el Govern, la consejera Teresa Jordà, ha reclamado este viernes a Borràs que dé un paso al lado. Pero con su choque frontal contra ERC ya está anunciando que no tiene ninguna intención. La presidenta del comité de garantías internas de Junts, Magda Oranich, ha vuelto a pedirle que dimita. Según la jurista, no tiene margen legal para mantenerse en el escaño, salvo que la Mesa desobedezca y se enfrente a consecuencias penales. Y le ha recordado que ella misma permitió la retirada del acta de diputado de Pau Juvillà, de la CUP.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha evitado hacer mención al caso Borràs. En un acto en el Palau de la Generalitat, ha reivindicado la «proclamación de la república» de 1931 y su legado y ha defendido el acuerdo de claridad para celebrar un referéndum.