Borràs acata y retira el escaño a Juvillà

Justo un día antes de que concluya el plazo otorgado por la Junta Electoral, la Cámara catalana ha formalizado este jueves la retirada del escaño al dirigente de la CUP, Pau Juvillà, condenado por desobediencia a una pena de seis meses de inhabilitación. La suspensión de Juvillà como diputado se ha consumado antes de un pleno monográfico, convocado de urgencia a última hora para abordar el caso del anticapitalista y en el que la presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs, ya no ha dejado participar ni votar al que hasta hace bien poco era miembro de la Mesa del Parlament.

La CUP ha presionado hasta el último minuto para forzar la desobediencia de Borràs, reclamando que se le permitiera votar mediante la delegación de voto. La CUP quería que se visualizara si el anticapitalista seguía siendo diputado o ya no. Pero ante las posibles consecuencias penales, la dirigente nacionalista ha optado por retirar el escaño a Juvillà. Eso sí, lo ha hecho sin precisar explícitamente su suspensión.

El viernes pasado, la Junta Electoral dio cinco días hábiles a Borràs, que expiran mañana, para que formalizara la suspensión del cupero como parlamentario, tras ser condenado por el TSJC. La sentencia no es firme y el político anticapitalista, apartado momentáneamente de la política para tratarse de un cáncer, recurrió al Tribunal Supremo. Sin embargo, el órgano de arbitraje no ha esperado a la resolución del Alto Tribunal y ha ordenado el cese de Juvillà y ha nombrado ya a su sustituta.

Tras días amagando con el desacato, Laura Borràs ha acabado cediendo. Se enfrentaba a una nueva querella por desobediencia, a añadir a la causa que tiene abierta por corrupción y que instruye el TSJC y por la que está imputada por los delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación y falsedad documental.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, asumió el cargo hace casi un año, asegurando que convertiría la Cámara catalana en el escenario de la confrontación nacionalista contra el Estado español. Prometió además que no actuaría como su predecesor, Roger Torrent, que no quiso desobedecer y retiró el acta de diputado al entonces president Quim Torra. Borràs a las primeras de cambio no ha querido inmolarse, lo que ya le ha provocado críticas internas, pues la líder de Junts ha hecho carrera como abanderada de la desobediencia.

Antes de que expirara el plazo de la Junta Electoral, el Parlament ha celebrado este jueves un pleno para debatir y votar el dictamen que la comisión del estatuto de los diputados aprobó este jueves sobre la situación de Pau Juvillà. El pleno de esta tarde ha ratificado, con los votos a favor de ERC, JxCat y En Comú Podem, el dictamen, que, entre otros puntos, constata que «no es aplicable al diputado Pau Juvillà ninguna de las causas de pérdida de la condición de diputado recogidas en el artículo 24 del Reglamento del Parlamento». El texto señala, no obstante, que «el límite a la desobediencia política a la represión del Estado pasa por preservar a los funcionarios de cualquier tipo de responsabilidad penal y contable por la que puedan ser perseguidos». Como protesta contra Borràs, la CUP no ha votado.

La presidenta de la Cámara ha esgrimido un artículo del reglamento, según el cual Juvillà no podía votar sobre el dictamen porque le compete de forma directa y podría incurrir en un conflicto de intereses. Pero los anticapitalistas han pedido la delegación de voto para forzar a Borràs y que fuera ella la que formalizara si se le considera o no diputado. «La delegación de voto de Pau Juvillà no consta en la delegación de voto que hemos aceptado para este pleno», ha asegurado Borràs, sin llegar a afirmar expresamente que la retirada es definitiva. Al mediodía, ni siquiera ha sido convocado a la junta de portavoces. La CUP ya ha dado por suspendidos sus derechos como diputado.

Borràs tiene hasta mañana para informar a la Junta Electoral sobre las medidas que ha tomado para acatar la petición del órgano electoral de retirar el acta de diputado a Juvillà.