Bolaños tilda de «accesorio» el enfado de Podemos el gasto en Defensa

Paula De las Heras Madrid Jueves, 6 de octubre 2022, 10:34

El ala socialista del Gobierno está molesta por el ruido generado en torno al gasto en Defensa el mismo día en el que el Consejo de Ministros aprobó, tras meses de tira y afloja en la coalición , los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Y no lo oculta. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, desdeñó ayer el enfado de sus socios y las acusaciones de que su partido actuó con deslealtad en la negociación. «Ese tipo de debate accesorios -dijo- me parece que no llevan a ninguna parte».

Bolaños evitó cargar las tintas contra Unidas Podemos o rebatir sus reproches sobre una supuesta ocultación de cuánto iba a crecer el gasto militar si a lo contemplado en el techo de gasto se sumaban además las partidas destinadas a los planes especiales de Defensa, de carácter plurianual y financiados con créditos del Ministerio de Industria (un 25,8%). Pero en una entrevista en la Ser hizo patente su incomodidad ante una polémica que ha terminado opacando algo que el Ejecutivo quería vender como un gran logro.

«Es evidente que si había una mesa de negociación, la información estaba ahí -dijo el ministro para tratar de zanjar la discusión-, pero lo relevante es que tenemos los Presupuestos más sociales de la historia, que vamos a apostar claramente por un estado de bienestar fuerte y reforzado donde todo el mundo tenga digna, porque de esto se trata en un Gobierno progresista».

