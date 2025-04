Bolaños emplaza al PP a abandonar una oposición «destructiva» y a sentarse en la mesa de diálogo con Sánchez

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha instado este sábado al PP a abandonar su oposición «destructiva» y ... a sentarse en la mesa de diálogo que le ha propuesto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar de la financiación de las Comunidades Autónomas, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la reforma del artículo 49 de la Constitución Española.

En un acto de homenaje al fundador de la UGT Pablo Iglesias en el cementerio madrileño de Almudena, Bolaños ha tendido una mano al partido de Alberto Núñez Feijóo para «pactar» con el PSOE los asuntos pendientes y urgentes y se ha preguntado, a preguntas de los periodistas, qué es lo que no le gusta al PP de esa comisión de trabajo para intentar solucionar los asuntos de España.

«Es cada día más evidente que al PP no le importa no cumplir la Constitución, no le importa desprestigiar la Justicia y no le importa que el servicio público de la Justicia esté cada vez más deteriorado», ha afirmado, al tiempo que ha recordado que su responsabilidad como ministro del ramo es que se cumpla la Carta Magna, que los jueces y magistrados puedan trabajar con medios adecuados y «sin ninguna injerencia».

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha cuestionado que Sánchez quiera llegar a acuerdos con el PP porque está «amordazado» por sus socios.

En una entrevista concedida a Europa Press, ha confirmado que Feijóo acudirá a una reunión si le convoca y ha expresado su deseo de que el mismo se celebre, «a ser posible» en el Congreso, que es el lugar «donde los partidos deberían hablar e intercambiar posiciones». «Sí puedo avanzar que a esa reunión, si finalmente es convocada por el presidente del Gobierno, Feijóo acudirá sin verificador y sin mediador. Y sí esperamos que se pueda producir en suelo nacional y que Pedro Sánchez no nos convoque en Ginebra, como hace con sus socios de Gobierno», ha ironizado.