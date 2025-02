Bolaños convoca a los grupos este domingo antes que el Gobierno amplíe las medidas por la DANA

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, convocará este domingo a los grupos con representación en el Congreso a ... una nueva ronda de contactos para trasladarles la última información sobre los efectos de la DANA y «las próximas actuaciones» que acometerá el Gobierno para hacer frente a sus devastadoras consecuencias.

Las citas con los portavoces parlamentarios, a los que Bolaños ha telefoneado esta mañana -solo Vox se ha autoexcluido de las iniciativas del Ejecutivo-, buscan arropar el Consejo de Ministros ordinario que adoptará el lunes un nuevo paquete de medidas en auxilio de los damnificados tras un primer volumen ya aprobado por valor de 10.600 millones de euros. El presidente Sánchez, que no ha convocado ningún Consejo por ahora con carácter extraordinario, ha adelantado éste para poder acudir a la cumbre del clima en Azerbaiyán,el hito en su agenda internacional que sí mantiene tras haber anulado por la catástrofe su presencia en la cumbre iberoamericana.

El titular de la Presidencia y negociador habitual de Sánchez celebró los primeros encuentros con los representantes de los partidos el pasado lunes, seis días después de que la gota fría más destructiva del siglo anegara la Comunidad Valenciana y extendiera su impacto a Castilla-La Mancha y Andalucía. Salvo en el caso de la derecha radical que encabeza Santiago Abascal, Bolaños encontró la anuencia de los grupos para encarar la crisis, más allá de que el Gobierno y el PP vengan manteniendo criterios opuestos sobre las responsabilidades en el desastre; de que el presidente y Alberto Núñez Feijóo no hayan hablado para una respuesta consensuada; y de que los populares hayan incidido desde el principio de que semejante desgracia precisa de que sea la Administración central la que asuma el mando con una declaración de emergencia nacional, aun a costa de retirarle la dirección de los trabajos al presidente de la Generalitat, el contestado Carlos Mazón.

Socialistas y populares discrepan no solo sobre cómo gestionar las exigencias más perentorias, sino también sobre la pertinencia de favorecer en este contexto que el Gobierno se dote de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. La alusión de Sánchez a la necesidad de tenerlos, aun cuando se vayan cubriendo vía decretos leyes las demandas de una ciudadanía que ha perdido a más de 200 seres queridos y se ha quedado con lo puesto, soliviantó no solo al PP, que denuesta lo que interpreta como «un chantaje» del presidente ante una negociación que tenía muy cuesta arriba. También a Podemos, cada vez más dispuesto a escenificar su propio perfil al margen del bloque de investidura. «Trabajemos todos juntos para superar esta catástrofe», ha interpelado hoy Bolaños a través de un mensaje en X.

Sin «regatear» recursos militares

El ministro ha participado en el comité de crisis que encabeza el presidente en La Moncloa para hacer seguimiento diario de la catástrofe. En paralelo, la titular de Defensa, Margarita Robles, ha visitado a la tropa desplegada en la base militar Jaime I en la Bétera (Valencia). Sobre el terreno en el que el Gobierno ha movilizado a 8.500 soldados, entre la UME y el resto de divisiones del Ejército, y tras las críticas recibidas por la supuesta tardanza en reforzar el dispositivo al haber dejado el Ejecutivo el mando de la crisis en manos de la Generalitat, la ministra ha querido hacer un canto a la labor y compromiso de las Fuerzas Armadas no solo en términos de «eficacia» en el auxilio de los damnificados, sino también de «sentimiento» hacia su padecimiento, y ha remarcado que la Administración central del Estado no va a «regatear» en recursos.

«Vamos a estar todo el tiempo necesario, no los vamos a dejar solos», ha querido tranquilizar Robles ante la desolación reinante y «los bulos». «Vamos a estar con la gente -se ha afanado en reiterar en un momento de cuestionamiento de la respuesta del conjunto del Estado ante la catástrofe-. No vamos poder paliar su dolor, pero vamos a estar a su lado». La ministra no solo ha alabado el trabajo «muy duro» singularmente de la Unidad Militar de Emergencias a la hora de socorrer a los supervivientes, sino que ha querido constatar «la dignidad y el respeto» que los soldados han querido inocular a la penosa labor de rescatar a los fallecidos por las inundaciones.