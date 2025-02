Bolaños cierra la puerta al pacto de claridad: «Es volver al pasado con fórmulas que dividen»

Cristian Reino Barcelona Jueves, 20 de abril 2023, 15:00 Comenta Compartir

El Gobierno central ha vuelto a cerrar la puerta al pacto de claridad para celebrar un referéndum que le propone el presidente de la Generalitat para resolver el conflicto catalán. El día después de que Aragonès diera los primeros pasos para articular su plan sobre el referéndum, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha viajado a Cataluña, en una visita de cuatro días, en la que ha fijado la posición de rechazo de la Moncloa respecto a la negociación que quiere abrir Aragonès sobre la soberanía de Cataluña. «El Gobierno de España no apuesta por volver al pasado con fórmulas que dividieron y enfrentaron a los catalanes, con fórmulas que llevaron a Cataluña a entrar en un bucle que duró una década», ha afirmado desde la abadía de Montserrat, donde se ha reunido con el rector de este monasterio católico.

Aragonès ha encargado a un grupo de expertos que elabore un informe, que sirva de base a su propuesta de pacto de claridad, que pretende trasladar al Gobierno dentro de nueve meses, después de las elecciones generales. El jefe del Ejecutivo se reunió ayer miércoles en el Palau de la Generalitat con un sanedrín de profesores de derecho y ciencias políticas y les trasladó cinco preguntas, cuyas respuestas serán una conclusión sobre cómo creen estos académicos que debería ser la solución al conflicto catalán.

El presidente de la Generalitat pretende condicionar la futura investidura del presidente del Gobierno a una negociación sobre el conflicto catalán, lo que en el Palau de la Generalitat llaman pasar a la fase dos de la mesa de diálogo. La fase uno pactó los indultos y la reforma del Código Penal y los independentistas quieren abordar a partir de ahora la cuestión del referéndum. Pero el Gobierno se ha negado hasta la fecha en rotundo. «Apostamos por el diálogo, por acuerdos entre diferentes, por oportunidades económicas, por empleo, por vivienda, por hablar de lo que interesa a la gente y no por mirar al pasado a fórmulas que desde luego no solucionaron en absoluto nada», según Bolaños. El ministro cree que el 'procés' catalán «enfrentó a la sociedad catalana» y la llevó al «borde del precipicio». El Gobierno saca pecho de su agenda del reencuentro con el Govern. Bolaños ha señalado que Cataluña ha pasado página al conflicto, la división y el enfrentamiento y mira al futuro en una situación de «normalización» que a su entender no tiene nada que ver con 2017.

En su visita de cuatro días a Cataluña, donde arropará a candidatos socialistas en las municipales, Félix Bolaños no tiene agendado ningún encuentro con miembros del Govern. En cualquier caso, coincidirá mañana en la inauguración de la feria de abril en Cataluña, en Sant Adrià del Besós (Barcelona). Aragonès y Bolaños tienen previsto saludarse pero no habrá, en principio, reunión entre ambos.