«Sé bien lo que está pasando el padre de Esther: tienes a tu hija todo el día en la cabeza»

De Sevilla a Traspinedo hay 608 kilómetros pero la tragedia ha borrado la distancia entre dos familias que tienen en común el dolor de no saber dónde están sus hijas. En la única pregunta que ocupa sus vidas solo cambia el nombre propio, porque el sentimiento es el mismo. ¿Dónde está Marta? ¿Dónde está Esther? Unas horas antes del hallazgo del cuerpo de una mujer que podría ser la joven de Traspinedo, el padre de Marta del Castillo –que desapareció hace trece años sin que su cuerpo haya podido ser encontrado todavía– dice que todo lo ocurrido en la localidad vallisoletana desde que el 12 de enero los padres de Esther la vieron salir de casa para no volver, le remueve por dentro, según recoge El Norte de Castilla.

De hecho, en su cuenta de Twitter retuiteó el cartel en el que se daba cuenta de la desaparición de Esther López de la Rosa, de 35 años. «Claro que todo esto me recuerda a mi hija, una desaparición es una desaparición» dice rotundo. Pero descarta ponerse en contacto con el padre de Esther, Miguel López, que desde que denunció la desaparición de su hija el 17 de enero, al igual que lleva haciendo él desde que le quitaron la vida a la suya hace trece años, ha estado sin descanso atendiendo a los medios de comunicación a pesar de que ambos progenitores están rotos por dentro. Porque, mientras se hable de ellas, siguen vivas.

«Son cosas muy delicadas, a mí me pasó y, en este momento, ¿qué le puedo decir a este hombre? Que mi apoyo, por supuesto, lo tiene. Y que tiene que tener la cabeza en la búsqueda de su hija, y en lo que le transmita la Guardia Civil, que confíe en ellos». Indica, respecto de la posibilidad de llamar al padre de Esther para expresarle su solidaridad que, en este momento, «no quiere interferir» porque, subraya, «cuanto menos le llegue del exterior, mejor. Tiene que tener la cabeza centrada en su hija y en la investigación».

«Nadie está preparado para esto»

Antonio del Castillo no necesita ponerse en el lugar de López, hace 13 años que está en ese infierno. «Nadie está preparado para esto, es horroroso. Nadie está mental ni físicamente preparado para asumir este tipo de problema. Una enfermedad, un accidente, es algo que pasa a diario, pero para una desaparición, nadie, nadie está preparado para esto», señala. A Miguel López le expresa su «total apoyo y que tenga mucha paciencia» y «mucha confianza» en la Guardia Civil. «La UCO (Unidad Central Operativa, el órgano central del servicio de Policía Judicial) son los mejores, disponen de todo lo necesario. Si están allí, estupendo, si no, que la pidan», elogia.

En estos momentos, cuando pasan ya 23 días de la desaparición de Esther, el padre de Marta reconoce que, para la familia de la joven vallisoletana, «tener paciencia es complicado, yo sé lo que está pasando el padre, con tu hija todo el día en la cabeza y, lo peor, son las noches, te dan bajones, no descansas». No cree tampoco que la desaparición de Esther, como le ocurrió a su hija, haya sido voluntaria.

Desde su traumática experiencia, indica que, «al menos desde que desapareció mi hija, el denominador común de muchos casos, cuando cogen a quienes lo han hecho, no quieren decir dónde está el cuerpo. Saben que no tienen condena penal y que eso les beneficia. Yo no digo que se inculpen, pero que no mientan, que eso nos hace mucho daño». Lo peor para las familias, subraya, «son las mentiras, este es el gran problema que tenemos, que la Ley no castiga que mientan, los acusados tienen derecho a mentir. La mentira hace mucho daño a la familia y que no aparezca el cuerpo es daño sobre daño». Espera que el próximo mes de mayo, en el juicio de 'El Cuco' y su madre, así como la investigación de los posicionamientos de los móviles, salgan a la luz nuevas pistas que permitan localizar, por fin, el cuerpo de Marta.