Ayuso teme que Génova aplace el congreso de Madrid por los adelantos electorales

María Eugenia Alonso Madrid Lunes, 6 de diciembre 2021 | Actualizado 07/12/2021 00:26h. Comenta Compartir

Algunas voces en el PP lo advirtieron cuando las hostilidades con Isabel Díaz Ayuso se desataron: «Esto perjudica a todos». Tres meses después, la guerra sin cuartel entre la dirección nacional y la presidenta madrileña comienza a tener sus efectos en las encuestas, lastrando las expectativas electorales de Pablo Casado. Según el último sondeo de Sigma Dos para 'El Mundo', de celebrarse hoy las elecciones generales, los populares obtendrían 126 escaños sin alcanzar la mayoría necesaria para gobernar con Vox y Ciudadanos. «El cambio es ya imparable», afirmó el líder del PP minimizando la caída. Díaz Ayuso, por su parte, dijo no saber si el retroceso se debe a la crisis madrileña pero, en todo caso, abogó por «pasar pronto página».

Esta situación empieza a cansar en Génova, como demostró la llamada al orden del secretario general Teodoro García Egea, el pasado jueves exigiendo que este asunto no ocupe «ni un minuto más del tiempo de los militantes o de los cargos públicos del PP». Los conservadores buscan dejar la crisis en un segundo plano y este lunes Casado y la presidenta regional se dejaron ver conversando en el acto por el 43 aniversario de la Constitución. Pero, a pesar de los intentos de la dirección del PP por acallar el ruido interno, el suflé no baja.

El posible adelanto electoral en Andalucía y también en Castilla y León preocupa al entorno de Díaz Ayuso, que teme que pueda ser utilizado por la dirección nacional como «excusa» para dilatar la convocatoria del congreso regional, previsto para el primer semestre de 2022. «En principio no tendría una cosa que ver con la otra, se circunscribe a diferentes autonomías y órganos distintos. Cada uno llevará su propio calendario», apuntó la líder regional.

En la Puerta del Sol, sede del Gobierno madrileño, aseguran que Díaz Ayuso se encuentra en una situación compleja porque no quiere insistir en el tema para no dar la sensación de que presiona demasiado, pero tampoco quiere dejarlo pasar y hacer ver que no le interesa. En todo caso, en el equipo de la presidenta insisten en que la situación de interinidad del PP regional, que dirige Pio García-Escudero desde la marcha en 2018 de Cristina Cifuentes, no puede postergarse más. «Si las elecciones fuesen aquí, entenderíamos que se retrasase el congreso, como ya ocurrió en marzo, pero unos comicios en Andalucía o en Castilla y Léon –remarcan las fuentes consultadas– no pueden influir».

Bajo el paraguas de sus siglas

En la cúpula del partido no descartan, sin embargo, que de confirmarse alguna de estas convocatorias electorales, se pueda posponer el cónclave, que afectaría igualmente al resto de congresos previstos para esos meses. Señalan que los estatutos impiden celebrar congresos exclusivamente durante las campañas electorales, que duran dos semanas. Y si como Juanma Moreno apuntó la semana pasada aprieta el botón electoral para junio, las primarias que tanto reclama Díaz Ayuso podrían aplazarse hasta después del verano. «Junio es un buen mes, la gente ve las cosas de otra manera, todo está abierto, hay más felicidad», dijo el presidente andaluz en Canal Sur.

En todo caso, en Génova aseguran que Moreno tiene «autonomía plena» para convocar las elecciones cuando crea conveniente. Lo que sí dan por descartado es concurrir a esos comicios en una lista conjunta con Ciudadanos, como había planteado este fin de semana Inés Arrimadas. «No hay otras fórmulas ni otras vías. La unión del centroderecha se tiene que consagrar en torno al PP», afirmó el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos.

La fomación liberal corre el peligro de seguir los pasos de Madrid y caer en la irrelevancia política en Andalucía si no consigue sumar con el PP. En la cúpula naranja insisten en que mantendrán su estrategia de coaliciones allá donde sea viable pero reconocen que, de momento, no hay nada sobre la mesa y que Arrimadas, quien hasta ahora había desdeñado esa fórmula, no ha hablado con Casado sobre esta posibilidad.

Más información El PP cierra la puerta a concurrir con Ciudadanos en Andalucía

El PP cierra la puerta a concurrir con Ciudadanos en Andalucía