Ayuso no quiere a Villacís en las listas del PP de Madrid

Isabel Díaz Ayuso frenó este lunes las expectativas de Begoña Villacís de integrarse en el PP de Madrid como una «corriente interna». La presidenta regional, y líder del partido en esta comunidad, marcó territorio y cerró la puerta al posible fichaje de la vicealcaldesa de la capital asegurando que «lo mejor de Ciudadanos ya se vino conmigo en 2021», cuando hubo cargos naranjas que saltaron a sus filas o incorporaciones para el Gobierno autonómico como el de Marta Rivera de la Cruz.

Díaz Ayuso dijo «desconocer» la reunión que se produjo la semana pasada entre el coordinador general de los populares, Elías Bendodo, y la dirigente liberal, a petición de ésta para negociar su entrada en las listas del PP en las elecciones municipales de mayo a cambio de no presentar candidatura propia. «Si hay conversaciones a nivel nacional yo no tengo nada que opinar», zanjó.

En manos de la presidenta madrileña está la elaboración de las listas para los comicios del 28-M y en la Puerta del Sol tienen claro que Villacís no está entre los nombres que quieren incorporar. Eso sí, si el fichaje es «a nivel nacional» no tendrán «nada que decir». En Génova reconocen que la llegada de la vicealcaldesa aportaría «talento» pero dejan claro que no habrá injerencias por su parte. También avisan de que no quieren corrientes internas. «Aquí no se viene a fragmentar el PP», insisten las fuentes consultadas.

Alberto Núñez Feijóo no abordó el capítulo de los fichajes durante el comité ejecutivo pero sí defendió que el PP debe ser el punto de encuentro de una gran mayoría de españoles. «En nuestro país, los retos económicos, sociales e institucionales son de tal magnitud que nos convoca a estar unidos y preparados ante la responsabilidad a la que aspiramos», dijo el líder de los populares ante sus barones.

Cs también cierra la puerta a una lista conjunta

Ciudadanos, por su parte, cerraba la puerta a la posibilidad de concurrir en Madrid con el PP. La portavoz política de los liberales, Patricia Guasp, insistía con semblante serio desde la sede del partido en que la formación naranja se presentará en solitario a las elecciones de mayo, descartando por completo que la nueva cúpula fuese a otorgar libertad a los distintos cargos municipales para decidir de qué forma acudir a la cita electoral, tal y como la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, pedía en un vídeo publicado en Instagram este viernes.

La semana pasada el nuevo Comité Permanente de los liberales decidió mantener a Edmundo Bal como portavoz adjunto, acaciguando de esta forma los ánimos en el Grupo Parlamentario -que apoyaba en su mayoría al abogado del Estado- y resolviendo el primer desafío de calado al que se enfrentaba tras las primarias. Pero el anuncio de Villacís supone una tarea aún más titánica. «Esta Ejecutiva cumplirá con el mandato que nos otorgaron los afiliados. Tenemos muy claro que defenderemos nuestro espacio propio, el liberal«, apuntaba la portavoz política.

Guasp ha asegurado «no tener constancia» sobre el encuentro que supuesto habrían mantenido Villacís y Bendodo y ha dejado claro que «confía» en que su compañera de siglas se presente a las primarias para ser la candidata en solitario de Cs . «Seguimos hablando con ella para entender muchas cosas», ha asegurado la también portavoz de los liberales en Baleares.

La portavoz política del partido ha evitado criticar o cargar contra la vicealcaldesa madrileña. De hecho, se ha referido a ella como «un gran activo del liberalismo». No obstante, ha recordado «el mandato» de la VI Asamblea General y cómo se ha decidido que en esta nueva etapa el partido no parta con acuerdos preelectorales con ninguna formación más allá del programa electoral.

Cs tiene que celebrar primarias tanto en Madrid como en Barcelona entre el 15 y 16 de febrero, pero antes hay que presentar candidaturas y el plazo finaliza el próximo fin de semana. Entre la noche de ese día y la mañana del lunes se conocerá si definitivamente Villacís asume o no las condiciones de la Ejecutiva y concurre a las primarias.